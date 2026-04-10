  10 апр 2026 | 13:01
Спартак 0:0 Добруджа

Спартак (Варна) и Добруджа играят при резултат 0:0 в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на срещата е Георги Давидов.

В момента Добруджа заема 12-то място в efbet Лига с 26 точки от 28 изиграни мача, докато Спартак (Варна) е на 13-та позиция с 23 точки от същия брой срещи. Разликата от само 3 точки между двата тима прави този двубой изключително важен в борбата за оцеляване. Гостите имат по-добра защита с 39 допуснати гола срещу 50 за варненци, докато в нападение и двата отбора са с почти идентични показатели – 23 отбелязани гола за Добруджа и 24 за Спартак.

Спартак (Варна) преминава през тежък период, записвайки четири загуби в последните си пет мача. Варненци бяха разгромени от Ботев (Пловдив) с 0:5, преди това отстъпиха на Лудогорец с 1:5 и на ЦСКА 1948 с 1:2. Добруджа показва малко по-стабилна форма, като в последния си мач постигна до ценно равенство 2:2 срещу Левски.

Стартови състави:

СПАРТАК: 1. Педро Лопеш, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 20. Деян Лозев, 21. Шанде, 29. Таилсон Гонсалвеш, 29. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски; 

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 72. Вашко Оливейра, 35. Ди Матео Ловрик, 37. Венцислав Керчев, 88. Диого Делгадо, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 8. Валду Те, 10. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов;

