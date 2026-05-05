БНТ излъчва филм за Георги Глушков навръх Гергьовден

Българската национална телевизия ще излъчи документален филм за Георги Глушков навръх Гергьовден.

Продукцията, чийто режисьор е Теодора Андрецуди, носи името "Първият". Че Георги Глушков е първият българин, а и източноевропеец, играл в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, знаят всички. Но историята на едно момче, тръгнало от Трявна, и стигнало до Финикс в НБА, е много повече от това.

"В средата на 80-те години едно момче от Трявна прави немислимото: тръгва към Америка, за да играе в НБА. В един свят, разделен от идеологии, Георги Глушков намира свобода в играта."

"Първият" разказва историята на човек, който поема път без карта и компас. Път, в който славата върви ръка за ръка със самотата, а мечтата има своята цена. Това е филм не толкова за баскетбола, колкото за тежестта да направиш първата крачка в непознатото", казват в рекламата за лентата продуцентите.

Във филма, част от рубриката "БНТ Представя", за Глушков разказват много от близките му, от съотборниците му и от хората, с които той върви по пътя си.

"Той е човек, който не обича да е в центъра на вниманието. Да направиш филм за него е наистина трудно", коментират негови колеги.

За професионалната кариера на първия български баскетболист в НБА разказват и неговите съученици, съотборници, познати и приятели, сред които Сашо Везенков, Татяна Дончева, Михаил Делев, Любомир Амиорков, Иван Ценов, Стефко Станев, Тодор Иванов, Таня Гатева, Бисер Варчев, Даниел Добрев. Във филма участват и съпругата на президента на БФБаскетбол – Лучия, както и дъщеря им Никол, които разказват как е започнала семейната им история в Италия.

"Това не е история за баскетбол. Това е история за смелостта да тръгнеш там, където никой преди теб не е бил. От малката зала в Трявна до най-голямата баскетболна сцена в света – пътят на първия българин в НБА. Понякога най-важното не е колко дълго оставаш на върха. А че си бил първият, който стига до него."

Сценарист на филма "Първият" е Христо Раянов, а оператор – Даниел Делчунков.

Гледайте на 6 май по БНТ с начален час 20:30.