Желко Обрадович ще участва в баскетболен семинар през юни в Рим

Един от най-именитите европейски треньори за всички времена Желко Обрадович отново ще бъде в центъра на вниманието на баскетболната публика през лятото, но този път като лектор, пише сръбското издание hotsport.rs.

Опитният специалист ще участва в престижен семинар в италианската столица Рим, където ще бъде сред основните лектори в рамките на събитието, което ще се проведе от 1 до 7 юни.

Акцент по време на семинара ще бъде именно лекцията, която Обрадович ще изнесе заедно с колегата си Лука Банки на 2 юни.

За Желко Обрадович това ще бъде една от редките му публични изяви след края на предстоя му в отбора на Партизан.