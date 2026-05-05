Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Желко Обрадович ще участва в баскетболен семинар през юни в Рим

Желко Обрадович ще участва в баскетболен семинар през юни в Рим

  • 5 май 2026 | 15:58
  • 269
  • 0
Желко Обрадович ще участва в баскетболен семинар през юни в Рим

Един от най-именитите европейски треньори за всички времена Желко Обрадович отново ще бъде в центъра на вниманието на баскетболната публика през лятото, но този път като лектор, пише сръбското издание hotsport.rs.

Опитният специалист ще участва в престижен семинар в италианската столица Рим, където ще бъде сред основните лектори в рамките на събитието, което ще се проведе от 1 до 7 юни.

Акцент по време на семинара ще бъде именно лекцията, която Обрадович ще изнесе заедно с колегата си Лука Банки на 2 юни.

За Желко Обрадович това ще бъде една от редките му публични изяви след края на предстоя му в отбора на Партизан.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Уембаняма: Чувствам се сякаш трябваше да използвам по-добре енергията си

Уембаняма: Чувствам се сякаш трябваше да използвам по-добре енергията си

  • 5 май 2026 | 11:37
  • 873
  • 0
Орландо Меджик запазва състава въпреки ранното отпадане в плейофите

Орландо Меджик запазва състава въпреки ранното отпадане в плейофите

  • 5 май 2026 | 11:31
  • 549
  • 0
Ню Йорк Никс мина като валяк през 76ърс и влезе в историята на НБА

Ню Йорк Никс мина като валяк през 76ърс и влезе в историята на НБА

  • 5 май 2026 | 10:36
  • 3610
  • 0
Чикаго Булс привлече изпълнителния директор на Атланта Хоукс

Чикаго Булс привлече изпълнителния директор на Атланта Хоукс

  • 5 май 2026 | 09:59
  • 438
  • 0
Детройт Пистънс удължи договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф

Детройт Пистънс удължи договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф

  • 5 май 2026 | 09:54
  • 657
  • 0
Едуардс се завърна по-рано и провали трипъл-дабъл на Уембаняма с рекордните 12 блокади

Едуардс се завърна по-рано и провали трипъл-дабъл на Уембаняма с рекордните 12 блокади

  • 5 май 2026 | 09:33
  • 1974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 9138
  • 57
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 7626
  • 2
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 5 май 2026 | 16:16
  • 1376
  • 0
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 23950
  • 20
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 23882
  • 48
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 24225
  • 44