Детройт Пистънс удължи договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф

Баскетболният Детройт Пистънс обяви удължаването на договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф. Условията по сделката не бяха разкрити, пише агенция Reuters.

Пистънс записаха актив от 60 победи и 22 загуби, като си осигуриха водеща позиция за плейофите на Източната конференция на НБА през настоящия сезон. Детройт стана и 15-ият отбор, който навакса изоставане от 1-3 в неделя, когато победи Орландо Меджик в мач номер 7 от серията в първия кръг на плейофите.

Това осигури първи успех на Детройт Пистънс в плейофна серия от 2008-а насам.

През април Бикърстаф спечели наградата „Майкъл Голдбърг“ за треньор на годината на NBCA - Националната асоциация на баскетболните треньори. Той бе втори в гласуването за треньор на годината в НБА за сезон 2024/2025, когато изведе Детройт до резултат 44-38 и класиране за плейофите.

Джей Би Бикерстаф е бил старши треньор още на Хюстън Рокетс (2015/2016), Мемфис Гризлис (2017/2019) и Кливланд Кавалиърс (2019/2024).