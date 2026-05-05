Детройт Пистънс удължи договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф

  • 5 май 2026 | 09:54
Баскетболният Детройт Пистънс обяви удължаването на договора на старши треньора Джей Би Бикърстаф. Условията по сделката не бяха разкрити, пише агенция Reuters.

Пистънс записаха актив от 60 победи и 22 загуби, като си осигуриха водеща позиция за плейофите на Източната конференция на НБА през настоящия сезон. Детройт стана и 15-ият отбор, който навакса изоставане от 1-3 в неделя, когато победи Орландо Меджик в мач номер 7 от серията в първия кръг на плейофите.

Това осигури първи успех на Детройт Пистънс в плейофна серия от 2008-а насам.

През април Бикърстаф спечели наградата „Майкъл Голдбърг“ за треньор на годината на NBCA - Националната асоциация на баскетболните треньори. Той бе втори в гласуването за треньор на годината в НБА за сезон 2024/2025, когато изведе Детройт до резултат 44-38 и класиране за плейофите.

Джей Би Бикерстаф е бил старши треньор още на Хюстън Рокетс (2015/2016), Мемфис Гризлис (2017/2019) и Кливланд Кавалиърс (2019/2024).

