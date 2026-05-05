Орландо Меджик запазва състава въпреки ранното отпадане в плейофите

Президентът на Орландо Меджик Джеф Уелтман, заяви, че е било време за смяна на старши треньора, но не иска да разваля състава заради начина, по който тимът приключи сезона си в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Ден след отпадането на Орландо от Детройт Пистънс с 3-4 победи, след като първоначално водеше с 3-1 в серията от първия кръг на плейофите, наставникът Джамал Моузли беше уволнен след пет сезона начело. В мач номер 6 отборът от Флорида изпусна преднина от 24 точки през третата четвърт - момент, който се оказа повратен за цялата серия.

Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

Уелтман обаче смята, че Меджик са демонстрирали на какво са способни, когато всички баскетболисти са напълно здрави и бе категоричен, че не желае да се разделя със сегашния състав.

„Това е удар в корема. Това ще остане в мисълта на отбора ни през лятото. Знаем, че голяма част от сезона ще се разглежда през тази призма. Какво се случи? Мога да посоча много неща. Мисля, че това, което се случи, е, че водихме с 3-1 срещу номер 1 отборът на Изток и тогава Франц (Вагнер) се нарани. Това промени серията. Когато бяхме здрави, бяхме в топ 5 в защита и в топ 10 в атака. Мисля, че срещу Детройт видяхме малко от това, на което се надявахме. Не искам да разваля този отбор и да го разруша заради начина, по който приключи, още по-малко заради едно полувреме“, коментира Джеф Уелтман, цитиран от ESPN.

Джамал Моузли беше назначен, за да развие младите таланти на отбора и изведе Орландо до плейофите в последните три сезона, но във всеки един от тях отпадна още в първия кръг.

„Изглежда е време за нова перспектива. Може би нов глас за всички ни, за да можем да погледнем по различен начин към това, което се случва към тима ни“, каза президентът на баскетболните операции на Меджик.

„Ако бяхме останали здрави, ми се иска да си представя къде щяхме да бъдем в тази серия и отвъд нея. Мисля, че когато създаваш отбор за плейофите, опитваш да построиш състав, който има качествата, които ние имаме. Не е лесно да имаш играчи, които са добри на различни позиции - момчета, които могат да играят добре, когато това е най-важно. Физиката и стилът ни са идеални, за да се справяме добре в плейофите. За жалост не видяхме много от това, но когато бяхме здрави, си пролича добре. Не виждам причина да не можем да се съревноваваме срещу всеки друг на Изток, ако успяхме да сме равностойни на номер 1 отборът по този начин“, добави Уелтман.

Орландо Меджик завърши редовния сезон с баланс 45-37, което го постави на 8-ото място в крайното класиране на Източната конференция. Заради това тимът от Флорида трябваше да премине през плей-ин турнира, в който отстрани Шарлът Хорнетс и си спечели шанс да играе срещу Детройт Пистънс в първия кръг от плейофите.