  • 5 май 2026 | 09:59
Чикаго Булс привлече изпълнителния директор на Атланта Хоукс Брайсън Греъм, надявайки се той да успее да обърне развитието на затруднения франчайз в Националната баскетболна асоциация, съобщава агенция АП.

Греъм поема поста изпълнителен вицепрезидент по баскетболните операции на Чикаго, след като тимът уволни Артурас Карнисовас преди месец.

Той прекара този сезон като старши вицепрезидент по баскетболните операции в Атланта след 15-годишен период в Ню Орлиънс, през който се изкачи в йерархията от стажант до генерален мениджър.

Хоукс записаха 46 успеха и 36 загуби, преди да загубят от Ню Йорк Никс в първия кръг на плейофите в НБА и постигнаха най-високия си общ брой победи, откакто през сезон 2015/2016 отборът завърши с 48 успеха и 34 поражения.

Булс уволниха Карнисовас и генералния мениджър Марк Евърсли в началото на април след шест години и едно участие в плейофите. Чикаго завърши на 12-то място в Източната конференция с 31 победи и 51 загуби, като пропуснаха плейофите за четвърта поредна година.

