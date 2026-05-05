Ню Йорк Никс мина като валяк през 76ърс и влезе в историята на НБА

Ню Йорк Никс постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия 76ърс със 137:98 в откриващия мач от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първият отбор в историята, който печели три поредни срещи от елиминациите с поне 25 точки разлика.

Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63 процента успеваемост при стрелбата от игра, а Джейлън Брънсън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме, след което нюйоркчани водеха със 74:51.

Оу Джи Ануноби добави 18 точки, а с по 17 се отчетоха Карл-Антъни Таунс и Майкъл Бриджис.

“Играем добре, но това не означава нищо, ако не можем да намерим начин да постигнем още три победи. Така че просто трябва да се придържаме към задачата, която ни предстои”, заяви Таунс.

Пол Джордж беше най-резултатен за гостите от Филаделфия със 17 точки, Ембид записа 14, а Тайриз Макси завърши само с 13, като вкара първия си кош едва пет минути след началото на втората четвърт.

Мач 2 е в сряда вечер преди серията да се премести във Филаделфия.

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

