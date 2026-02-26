Популярни
  3. Един Джеко: С радост се отказах от парите, за да играя за Шалке

  • 26 фев 2026 | 13:35
Нападателят Един Джеко заяви, че парите не са били определящ фактор за завръщането му в Германия с Шалке 04 във второто ниво на футбола в страната. 39-годишният ветеран напусна Фиорентина през януари и се присъедини към Шалке 04 във Втора Бундеслига, подписвайки краткосрочен договор до края на сезона. В петте си участия със синята фланелка опитният нападател има 4 гола.

"Казах им ясно от началото - парите не са важни за мен. Получих други, значително по-високи оферти. Това не е най-важното за мен. С радост се отказах от парите, за да играя за този клуб“, каза Джеко в интервю пред вестник „Билд“.

Въпреки че босненският национал ще навърши 40 години след по-малко от месец, той все още не мисли за отказване от професионалния футбол. "Не съм човек, който ще съобщи отказването си няколко месеца по-рано. Не планирам толкова напред. Ще слушам тялото си това лято, а в момента се чувствам много добре и все още мога да отбелязвам голове“, добави той.

Към момента Шалке 04 заема първото място във второто по сила първенство в Германия с 46 точки и е сред кандидатите за завръщане в елитната дивизия на страната през следващия сезон.

