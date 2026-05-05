ЦСКА взима поне четирима нови през лятото

ЦСКА работи усилено по лятната селекция и за пореден път ще привлече солиден брой попълнения. Новите през лятото ще са между четирима и шестима. Приоритетно "червените" са се насочили към няколко позиции, сред които е взимането на типичен №10, съобщава "Тема Спорт". Армейците искат задължително да привлекат качествен плеймейкър, а опция №1 за позицията е класен чужденец, какъвто вече е гледан.

Очаква се да има и доста напускащи. "Армейците" ще се разделят с Улаус Скаршем, Адриан Лапеня, Иван Турицов и Илиан Илиев. Всички те разочароваха с представянето си и през по-голямата част от пролетта не попадаха в сметките на старши треньора Христо Янев.