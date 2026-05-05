Алексис Санчес изведе Севиля на пътя към спасението

  5 май 2026 | 00:02
Севиля постигна изключително важна победа в домакинството си на Реал Сосиедад от 34-тия кръг на Ла Лига. Срещата завърши при резултат 1:0, а големият герой в мача бе ветеранът Алексис Санчес, който отбеляза единствения гол в 50-ата минута. С този успех андалусийци направиха важна крачка към спасението си и излязоха над опасната зона.

Домакините на "Рамон Санчес Писхуан" започнаха по-активно мача и създаоха няколко положения, но Чидера Еюке пропиля няколко добри възможности.

В началото на втората част резултатът все пак бе открит. В 50-ата минута. Нийл Мопе овладя топката в наказателното поле и подаде към Алексис Санчес, който хладнокръвно отбеляза за 1:0.

В 80-ата минута домакините отбелязаха и втори гол чрез Лусиен Агуме, но той не бе зачетен заради засада.

С тази победа Севиля излезе на 17-ата позиция в класирането с 37 точки, като вече е с 1 точка над 18-ия Алавес. Реал Сосиедад пък е комфортно в средата на таблицата на 9-ата позиция с 43 точки.

Снимки: Gettyimages

