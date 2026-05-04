Спалети посочи от какви играчи се нуждае за подсилване на състава

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети сподели от какви играчи се нуждае тимът, за да бъде конкурентен през следващия сезон. Той призна, че „бианконерите“ се нуждаят от „качество“ в ограничени пространства, като за целта трябва да бъде привлечен класен плеймейкър и разиграващ защитник.
„Липсва ни малко истинско качество в ограничените пространства, в зоната на атакуващия полузащитник. Това, което ни липсва, е атакуващ халф, който е добър в малки пространства, защото зоната пред наказателното поле на съперника се превръща в блато. И ако нещата не се получават, започваш да насилваш играта, което увеличава фрустрацията и трудностите.“
Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус
Ювентус вече е започнал преговори с капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва, който няма да поднови изтичащия си договор с гигантите от Премиър лийг и следователно ще бъде наличен като свободен агент.
Друга опция е съотборникът на Бернардо Силва – Тижани Райндерс, бивша звезда на Милан, който изпитва трудности с игровото време през първия си сезон на „Етихад Стейдиъм“, особено през последните седмици.
Спалети също така поиска по-голямо качество и в центъра на защитата, като предположи, че клубът трябва да се опита да привлече централен защитник, който умее да изнася топката.
„Определени характеристики оформят отбора. Имаме Бремер и Кели, които са двама отлични защитници в индивидуален план – силни в единоборствата, физически здрави и солидни в защита, но може би отстъпват, когато става въпрос за изграждане на атаките отзад“, допълни специалистът.
