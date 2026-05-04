Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети посочи от какви играчи се нуждае за подсилване на състава

Спалети посочи от какви играчи се нуждае за подсилване на състава

  • 4 май 2026 | 23:27
  • 291
  • 0

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети сподели от какви играчи се нуждае тимът, за да бъде конкурентен през следващия сезон. Той призна, че „бианконерите“ се нуждаят от „качество“ в ограничени пространства, като за целта трябва да бъде привлечен класен плеймейкър и разиграващ защитник.

„Липсва ни малко истинско качество в ограничените пространства, в зоната на атакуващия полузащитник. Това, което ни липсва, е атакуващ халф, който е добър в малки пространства, защото зоната пред наказателното поле на съперника се превръща в блато. И ако нещата не се получават, започваш да насилваш играта, което увеличава фрустрацията и трудностите.“

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус
Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Ювентус вече е започнал преговори с капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва, който няма да поднови изтичащия си договор с гигантите от Премиър лийг и следователно ще бъде наличен като свободен агент.

Друга опция е съотборникът на Бернардо Силва – Тижани Райндерс, бивша звезда на Милан, който изпитва трудности с игровото време през първия си сезон на „Етихад Стейдиъм“, особено през последните седмици.

Спалети също така поиска по-голямо качество и в центъра на защитата, като предположи, че клубът трябва да се опита да привлече централен защитник, който умее да изнася топката.

„Определени характеристики оформят отбора. Имаме Бремер и Кели, които са двама отлични защитници в индивидуален план – силни в единоборствата, физически здрави и солидни в защита, но може би отстъпват, когато става въпрос за изграждане на атаките отзад“, допълни специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

  • 4 май 2026 | 19:42
  • 5926
  • 1
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 32069
  • 47
Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 3828
  • 0
Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

  • 4 май 2026 | 16:50
  • 1709
  • 17
Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

  • 4 май 2026 | 16:43
  • 2608
  • 0
Мъри: Ще продължим да се борим докрай

Мъри: Ще продължим да се борим докрай

  • 4 май 2026 | 16:38
  • 4507
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 9952
  • 59
Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 22900
  • 154
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 18186
  • 82
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 33537
  • 116
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 32069
  • 47
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 9071
  • 7