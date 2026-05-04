Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Две пропуснати дузпи, отменен гол и зрелищно реми за отбора на Чорбаджийски и Иванов

Две пропуснати дузпи, отменен гол и зрелищно реми за отбора на Чорбаджийски и Иванов

  • 4 май 2026 | 21:24
  • 772
  • 0
Две пропуснати дузпи, отменен гол и зрелищно реми за отбора на Чорбаджийски и Иванов

Отборите на Униреа (Слобозия) и Херманщат изиграха един от най-вълнуващите мачове в румънската Суперлига през този сезон. Двата отбора, които са вкопчени в битката за оцеляване, направиха зрелищно 2:2, което в крайна сметка не бе най-желания резултат за никой от тях. Зрителите обаче със сигурност не скучаха. Титуляр за гостите бе Божидар Чорбаджийски, докато Антони Иванов не бе в групата за този мач.

Униреа поведе в 6-ата минута с гол на Патрик Дулчеа, а в 24-тата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка на защитник, но Ахмед Саид пропусна от бялата точка, като изстрелът му бе отразен от вратаря.

Саид можеше да се реваншира в 45-ата минута, но негов изстрел с глава се отби от напречната греда.

В 52-рата минута съставът от Слобозия получи втора дузпа, като този път изпълнението бе на

Кристиан Понде, който реализира за 2:0. Минута по-късно резултатът можеше да стане класически, но гол на Саид бе отменен заради засада.

Заключителните минути бяха за гостите. В 68-ата и те получиха дузпа, но и тя бе пропусната от Силвиу Балауре.

В 82-рата минута бившият нападател на Левски и ЦСКА Серджиу Буш намали изоставането на Херманщат, бележейки с глава. Дълбоко в добавеното време гостите се добраха и до равенството. В 98-ата минута Марко Гьоргиевски офопми крайното 2:2 след центриране от корнер.

След това реми двата тима остават с равен брой точки - по 21. Херманщат е на 14-ото място, докато Униреа е на 15-ата позиция като оставането им в елита вече не е в техните ръце и в най-добрия вариант ще трябва да се надяват да участват в плейоф за изпадане/оставане.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

  • 4 май 2026 | 19:42
  • 4774
  • 1
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 28220
  • 45
Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 3526
  • 0
Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

  • 4 май 2026 | 16:50
  • 1546
  • 14
Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

  • 4 май 2026 | 16:43
  • 2311
  • 0
Мъри: Ще продължим да се борим докрай

Мъри: Ще продължим да се борим докрай

  • 4 май 2026 | 16:38
  • 4315
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 18221
  • 114
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 13259
  • 59
Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

  • 4 май 2026 | 22:00
  • 2618
  • 7
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 30890
  • 113
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 28220
  • 45
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 7470
  • 5