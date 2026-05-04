Две пропуснати дузпи, отменен гол и зрелищно реми за отбора на Чорбаджийски и Иванов

Отборите на Униреа (Слобозия) и Херманщат изиграха един от най-вълнуващите мачове в румънската Суперлига през този сезон. Двата отбора, които са вкопчени в битката за оцеляване, направиха зрелищно 2:2, което в крайна сметка не бе най-желания резултат за никой от тях. Зрителите обаче със сигурност не скучаха. Титуляр за гостите бе Божидар Чорбаджийски, докато Антони Иванов не бе в групата за този мач.

Униреа поведе в 6-ата минута с гол на Патрик Дулчеа, а в 24-тата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка на защитник, но Ахмед Саид пропусна от бялата точка, като изстрелът му бе отразен от вратаря.

Саид можеше да се реваншира в 45-ата минута, но негов изстрел с глава се отби от напречната греда.

В 52-рата минута съставът от Слобозия получи втора дузпа, като този път изпълнението бе на

Кристиан Понде, който реализира за 2:0. Минута по-късно резултатът можеше да стане класически, но гол на Саид бе отменен заради засада.

Заключителните минути бяха за гостите. В 68-ата и те получиха дузпа, но и тя бе пропусната от Силвиу Балауре.

В 82-рата минута бившият нападател на Левски и ЦСКА Серджиу Буш намали изоставането на Херманщат, бележейки с глава. Дълбоко в добавеното време гостите се добраха и до равенството. В 98-ата минута Марко Гьоргиевски офопми крайното 2:2 след центриране от корнер.

След това реми двата тима остават с равен брой точки - по 21. Херманщат е на 14-ото място, докато Униреа е на 15-ата позиция като оставането им в елита вече не е в техните ръце и в най-добрия вариант ще трябва да се надяват да участват в плейоф за изпадане/оставане.