ЦСКА даде разяснения за новите фен карти за достъп до стадиона

ЦСКА пусна видеоклип с допълнителна информация относно новите фен карти, без които не може да се влиза на новия стадион "Българска армия". От клуба потвърдиха информацията, че ще се правят обиколки из страната, за да се регистрират фенове извън столицата. Предстои да бъдат обявени дати. Регистрация ще може да се прави и онлайн, като това ще улесни хора от чужбина.

Ето какво гласи съобщението:

"Фен регистрацията е важна стъпка към по-сигурна и модерна среда на стадиона. Подготвихме отговори на едни от най-важните въпроси, които си задавате, за да бъдете напълно информирани за това, което предстои. Нашата цел е ясна - безопасност, спокойствие и по-добро изживяване за всеки един привърженик. Водени сме най-вече от желанието да създадем възможно най-добрата среда за нашите деца на стадиона. Гледайте видеото, за да научите повече. Очаквайте и допълнителна информация съвсем скоро."