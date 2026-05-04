Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лейкърс започват плейофната серия с Оклахома Сити Тъндър без Лука Дончич

Лейкърс започват плейофната серия с Оклахома Сити Тъндър без Лука Дончич

  • 4 май 2026 | 17:16
  • 333
  • 0
Лейкърс започват плейофната серия с Оклахома Сити Тъндър без Лука Дончич

Старши треньорът на Лос Анджелис Лейкърс Джей Джей Редик не даде нова информация за състоянието на Лука Дончич, което означава, че словенската звезда на отбора все още не води тренировки на пълни обороти, съобщава ESPN.

Баскетболистите на Лейкърс се готвят за началото на полуфиналите на Западната конференция на НБА срещу Оклахома Сити Тъндър.

27-годишният гард-крило в момента се възстановява от разтежение на лявото подколянно сухожилие, получено в началото на април, но е малко вероятно да се завърне на терена в краткосрочен план.

Лука Дончич наскоро поднови леки тренировки, но все още не може да се включи в заниманията с пълен контакт.

Първият двубой между Лос Анджелис Лейкърс и Оклахома Сити Тъндър предстои на 5 срещу 6 май българско време.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

  • 4 май 2026 | 12:34
  • 698
  • 0
Баскетболистките на Партизан с Купата "Ваня Войнова"

Баскетболистките на Партизан с Купата "Ваня Войнова"

  • 4 май 2026 | 11:15
  • 758
  • 0
Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

  • 4 май 2026 | 05:36
  • 4405
  • 0
Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

  • 4 май 2026 | 01:39
  • 2441
  • 0
Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

  • 3 май 2026 | 19:48
  • 1908
  • 1
Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

  • 3 май 2026 | 19:43
  • 907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16386
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12794
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4449
  • 10
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12050
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 836
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20748
  • 42