Лейкърс започват плейофната серия с Оклахома Сити Тъндър без Лука Дончич

Старши треньорът на Лос Анджелис Лейкърс Джей Джей Редик не даде нова информация за състоянието на Лука Дончич, което означава, че словенската звезда на отбора все още не води тренировки на пълни обороти, съобщава ESPN.

Баскетболистите на Лейкърс се готвят за началото на полуфиналите на Западната конференция на НБА срещу Оклахома Сити Тъндър.

27-годишният гард-крило в момента се възстановява от разтежение на лявото подколянно сухожилие, получено в началото на април, но е малко вероятно да се завърне на терена в краткосрочен план.

Лука Дончич наскоро поднови леки тренировки, но все още не може да се включи в заниманията с пълен контакт.

Първият двубой между Лос Анджелис Лейкърс и Оклахома Сити Тъндър предстои на 5 срещу 6 май българско време.

Снимки: Gettyimages