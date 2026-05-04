Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Една от звездите на Барселона Уил Клайбърн използва социалните мрежи, за да поеме контрол над наратива около внезапното си отсъствие и да успокои феновете след появилите се информации за здравословен проблем със сърцето.

Ветеранът на позицията леко крило подчерта, че много неща могат да се "изгубят в превода" и уточни, че в момента е "добре и здрав". Той обясни, че отсъствието му от терена е предпазна мярка. Според Клайбърн решението да се оттегли временно е въпрос на спазване на необходимите протоколи за безопасност, които защитават както него, така и клуба.

Ключово за привържениците на "блауграна" бе изявлението на родения в Детройт играч, че той продължава да води нормален живот и да извършва баскетболни дейности. Клайбърн определи предстоящата пауза като "рестарт", който ще го подготви за силен завършек на сезон 2025/26.

Just want to clear up some stuff because a lot can be lost in translation. Everybody that’s reaching out, I’m doing good and Healthy. In order to protect myself and the club we are just following the guidelines that need to be taken during this situation. I’m still able to… pic.twitter.com/6P7xb7gnVR — Will Clyburn (@Da_Thrill21) May 4, 2026

"Искам просто да изясня някои неща, защото много може да се изгуби в превода. За всички, които се свързват с мен – добре съм и съм здрав. За да защитим мен и клуба, просто следваме указанията, които трябва да се предприемат в тази ситуация", обясни в публикация в социалната мрежа Х Клайбърн.

Въпреки това отсъствието му е сериозен удар по дълбочината на състава на Барса. Точно преди мача от 29-ия кръг на редовния сезон в испанската Лига Ендеса срещу Гран Канария, клубът обяви, че 35-годишният баскетболист ще бъде извън игра за поне четири седмици. Той се присъединява към дългия списък с контузени, в който вече фигурират Ян Весели, Николас Лапровитола и Томаш Саторански.

През този сезон Клайбърн има средно по 12.4 точки в Лига Ендеса и 13.8 точки в Евролигата. Въпреки липсата му, отборът на Чави Паскуал постигна убедителна победа в "Палау Блауграна". С този успех тимът подобри баланса си на 20-9, изравнявайки се на четвърто място в класирането само пет кръга преди края на редовния сезон.

Докато бившият шампион на Евролигата и MVP на Final Four за 2019 г. започва своя процес на възстановяване, оптимистичното му послание подсказва, че той има пълното намерение да се завърне и да поведе Барселона в битката за титлата в плейофите на Лига Ендеса.

Снимки: Imago