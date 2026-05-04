Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

  • 4 май 2026 | 17:03
  • 302
  • 0
Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Една от звездите на Барселона Уил Клайбърн използва социалните мрежи, за да поеме контрол над наратива около внезапното си отсъствие и да успокои феновете след появилите се информации за здравословен проблем със сърцето.

Ветеранът на позицията леко крило подчерта, че много неща могат да се "изгубят в превода" и уточни, че в момента е "добре и здрав". Той обясни, че отсъствието му от терена е предпазна мярка. Според Клайбърн решението да се оттегли временно е въпрос на спазване на необходимите протоколи за безопасност, които защитават както него, така и клуба.

Ключово за привържениците на "блауграна" бе изявлението на родения в Детройт играч, че той продължава да води нормален живот и да извършва баскетболни дейности. Клайбърн определи предстоящата пауза като "рестарт", който ще го подготви за силен завършек на сезон 2025/26.

"Искам просто да изясня някои неща, защото много може да се изгуби в превода. За всички, които се свързват с мен – добре съм и съм здрав. За да защитим мен и клуба, просто следваме указанията, които трябва да се предприемат в тази ситуация", обясни в публикация в социалната мрежа Х Клайбърн.

Въпреки това отсъствието му е сериозен удар по дълбочината на състава на Барса. Точно преди мача от 29-ия кръг на редовния сезон в испанската Лига Ендеса срещу Гран Канария, клубът обяви, че 35-годишният баскетболист ще бъде извън игра за поне четири седмици. Той се присъединява към дългия списък с контузени, в който вече фигурират Ян Весели, Николас Лапровитола и Томаш Саторански.

През този сезон Клайбърн има средно по 12.4 точки в Лига Ендеса и 13.8 точки в Евролигата. Въпреки липсата му, отборът на Чави Паскуал постигна убедителна победа в "Палау Блауграна". С този успех тимът подобри баланса си на 20-9, изравнявайки се на четвърто място в класирането само пет кръга преди края на редовния сезон.

Докато бившият шампион на Евролигата и MVP на Final Four за 2019 г. започва своя процес на възстановяване, оптимистичното му послание подсказва, че той има пълното намерение да се завърне и да поведе Барселона в битката за титлата в плейофите на Лига Ендеса.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 1958
  • 0
Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

  • 2 май 2026 | 15:25
  • 721
  • 0
Уникална ситуация в плейофите на Евролигата

Уникална ситуация в плейофите на Евролигата

  • 2 май 2026 | 14:42
  • 2537
  • 3
Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

Евролигата не показа милост към скандалния бос на Панатинайкос

  • 2 май 2026 | 14:22
  • 1593
  • 0
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 9726
  • 3
Сагата продължава! Янакопулос нарече треньора на Валенсия "лъжец", испанският клуб заклейми собственика на Панатинайкос

Сагата продължава! Янакопулос нарече треньора на Валенсия "лъжец", испанският клуб заклейми собственика на Панатинайкос

  • 1 май 2026 | 14:07
  • 1403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16355
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12741
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4395
  • 10
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12030
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 817
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20713
  • 42