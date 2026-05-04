Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Една от звездите на Барселона Уил Клайбърн използва социалните мрежи, за да поеме контрол над наратива около внезапното си отсъствие и да успокои феновете след появилите се информации за здравословен проблем със сърцето.
Ветеранът на позицията леко крило подчерта, че много неща могат да се "изгубят в превода" и уточни, че в момента е "добре и здрав". Той обясни, че отсъствието му от терена е предпазна мярка. Според Клайбърн решението да се оттегли временно е въпрос на спазване на необходимите протоколи за безопасност, които защитават както него, така и клуба.
Ключово за привържениците на "блауграна" бе изявлението на родения в Детройт играч, че той продължава да води нормален живот и да извършва баскетболни дейности. Клайбърн определи предстоящата пауза като "рестарт", който ще го подготви за силен завършек на сезон 2025/26.
"Искам просто да изясня някои неща, защото много може да се изгуби в превода. За всички, които се свързват с мен – добре съм и съм здрав. За да защитим мен и клуба, просто следваме указанията, които трябва да се предприемат в тази ситуация", обясни в публикация в социалната мрежа Х Клайбърн.
Въпреки това отсъствието му е сериозен удар по дълбочината на състава на Барса. Точно преди мача от 29-ия кръг на редовния сезон в испанската Лига Ендеса срещу Гран Канария, клубът обяви, че 35-годишният баскетболист ще бъде извън игра за поне четири седмици. Той се присъединява към дългия списък с контузени, в който вече фигурират Ян Весели, Николас Лапровитола и Томаш Саторански.
През този сезон Клайбърн има средно по 12.4 точки в Лига Ендеса и 13.8 точки в Евролигата. Въпреки липсата му, отборът на Чави Паскуал постигна убедителна победа в "Палау Блауграна". С този успех тимът подобри баланса си на 20-9, изравнявайки се на четвърто място в класирането само пет кръга преди края на редовния сезон.
Докато бившият шампион на Евролигата и MVP на Final Four за 2019 г. започва своя процес на възстановяване, оптимистичното му послание подсказва, че той има пълното намерение да се завърне и да поведе Барселона в битката за титлата в плейофите на Лига Ендеса.
