Още един наставник от Ла Лига напуска през лятото

Макар да е на ръба да класира Хетафе за евротурнирите, наставникът Хосе Бордалас няма да поднови договора си, който изтича в края на юни, пише вестник "Марка". На него му е бил предложен нов договор от президента Анхел Торес до 2028, но той е отказал.

"Не заслужавам това, което се случи през сезона, не го пожелавам на никого", каза Пепе Бордалас още в началото на календарната година заради проблема на клуба с ограниченията и тавана на заплатите.

За негов заместник вече се споменават две имена - това на бившите футболисти на отбора Фабио Челестини и Велко Паунович. Швейцарецът Челестини спечели дубъл с Базел преди година, а след това подписа с ЦСКА (Москва) за две години. Той трябва да разтрогне договора си с руския клуб, за да пристигне в Мадрид, пише БТА.

Другият вариант е селекционерът на Сърбия Велко Паунович, който има клауза да бъде освободен от сръбската федерация, ако получи отлична оферта от клубен отбор. Синът на Велко - Петър, играе в детско-юношеската школа на Хетафе.

