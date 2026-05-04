  Sportal.bg
  2. Волейбол
ВК ЦСКА към Виктория Нинова: Постигай с лекота всички свои мечти

  • 4 май 2026 | 13:31
  • 455
  • 0
Европейската и световна шампионка за девойки с България Виктория Нинова, която е волейболистка на ЦСКА ще продължи кариерата си в САЩ.

От “червения” клуб публикуваха емоционален пост, с който изпратиха либеро №1.

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

“Нашата прекрасна Виктория Нинова заминава за САЩ, където ще продължи своята кариера и образование. През последните години Вики беше важна част от нашия отбор, постигна изключителни успехи с националния отбор за девойки под 19 години, беше класирана под №9 в анкетата на Viasport bg за „Най-добър млад спортист на България“. Вчера Виктория спечели приза за най-добро либеро във финалния турнир за девойки, в който нашите момичета станаха четвърти. Това беше последното й състезание с екипа на ЦСКА. Макар да ни е много мъчно, че се разделяме с нея й пожелаваме да е все така трудолюбива, амбициозна и сърцата. Вики, постигай с лекота всички свои мечти. На добър час!”, написаха от ВК ЦСКА.

Индивидуални награди за девойки U20
Повиквателни за националния отбор на България за мъже под 22 години

