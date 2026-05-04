Мария Колева и Прая Клуб тримфираха с шампионската титла в Бразилия!

Националката Мария Колева записа престижен успех в кариерата си, след като стана шампионка на Бразилия с отбора на Дентил Прая Клуб. В големия финал на Суперлигата тимът от Уберландия победи Жердау Минас с категоричното 3:0 (29:27,25:21,25:13) пред пълните трибуни на зала „Ибирапуера“ в Сао Пауло.

Това е трета титла в историята на клуба и успех, който идва в момент на сериозно изпитание, след като Прая Клуб прекъсна серия от пет поредни загуби срещу този съперник през сезона.

Това беше 7-и финал между двата отбора и шести в последните 7 сезона. Минас влезе като фаворит, след като беше спечелил четири от последните 5 титли (18/19, 20/21, 21/22, 23/24).

Най-полезна във финала беше Мишел Павао, която имаше ключова роля в решаващите моменти. Пейтън Кафри също направи силен мач и бе основен фактор в атака и от сервис, поставяйки под напрежение посрещането на съперника.

Капитанката Аденизия Силва внесе стабилност в центъра на мрежата.

Мария Колева влезе за кратко като резерва във финала.