Мария Колева и Прая Клуб тримфираха с шампионската титла в Бразилия!

  • 4 май 2026 | 16:47
  424
  • 0
Националката Мария Колева записа престижен успех в кариерата си, след като стана шампионка на Бразилия с отбора на Дентил Прая Клуб. В големия финал на Суперлигата тимът от Уберландия победи Жердау Минас с категоричното 3:0 (29:27,25:21,25:13) пред пълните трибуни на зала „Ибирапуера“ в Сао Пауло.

Това е трета титла в историята на клуба и успех, който идва в момент на сериозно изпитание, след като Прая Клуб прекъсна серия от пет поредни загуби срещу този съперник през сезона.

Това беше 7-и финал между двата отбора и шести в последните 7 сезона.  Минас влезе като фаворит, след като беше спечелил четири от последните 5 титли (18/19, 20/21, 21/22, 23/24).

Най-полезна във финала беше Мишел Павао, която имаше ключова роля в решаващите моменти. Пейтън Кафри също направи силен мач и бе основен фактор в атака и от сервис, поставяйки под напрежение посрещането на съперника.

Капитанката Аденизия Силва внесе стабилност в центъра на мрежата.

Мария Колева влезе за кратко като резерва във финала.

