  3. Национал продължава кариерата си в Италия

  • 4 май 2026 | 14:57
Националът Денис Карягин ще продължи кариерата си и през следващия сезон в италианската Серия А2.

23-годишният посрещач, който успешно може да играе и като диагонал през този сезон бе един от най-резултатните волейболисти в А2 с екипа на Мачерата, след като записа 567 точки и стана реализатор №3.

През новия сезон юношата на Нефтохимик 2010 (Бургас) Денис Карягин ще играе за отбора на Есенс Хотелс (Фано), който ще атакува промоция за Суперлигата на Италия.

Клубът, за който преди много години е играл и президентът на БФ волейбол Любо Ганев, вече представи официално Денис Карягин като първото си ново попълнение.

Малко преди това Фано привлече легендарния наставник Марко Бонита, който през 2002 година изведа националния отбор на Италия за жени до световната титла.

„Много съм щастлив, че дойдох във Фано. Избрах този клуб, защото искам да печеля с този нов проект и да зарадвам феновете“, заяви Денис Карягин при представянето си.

Едва 23 години и с ръст от 202 см, българинът вече разполага със сериозен международен опит. В кариерата си има спечелена Шампионска лига със ЗАКСА и CEV Cup с Монца, както и периоди във Франция с Тулуза и в Турция с Фенербахче.

По информация на Sportal.bg основен разпределител на тима на Есенс Хотелс (Фано) ще е световният вицешампион с България от 2025 година Стоил Палев, който през този сезон спечели Суперкупата и шампионската титла на България с Левски София.

Очаква се скоро от Фано да обявят още нови силни попълнения на тима за новия сезон.

Стоил Палев MVP на финала
