Спалети: Правим детински грешки

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети не бе доволен от равенството 1:1 с Верона. "Старата госпожа" изпусна ценни точки в битката за Шампионска лига. Наставникът е ядосан от детинските грешки, които тимът му допусна в хода на двубоя.

„Винаги трябва да оценяваме какво се случва, да анализираме нещата и след това да се опитаме да се подобрим за следващите мачове, защото те са тези, които имат значение сега, след като не спечелихме този. Ясно е, че сме разочаровани, съжаляваме и за съжаление това се случва във футбола. Не бяхме късметлии, а с малко повече острота можехме да обърнем резултата, въпреки че невинаги можеш да контролираш всичко. Това, което можем да направим, е да останем с ясни глави в моментите, които имат значение, а днес не го направихме. Това е едно от качествата, които правят един играч велик, защото можеш да идентифицираш онези моменти, в които трябва да си напълно концентриран“, заяви Спалети.

Треньорът беше предупредил още преди мача, че това е от типа срещи, в които рискът е да имаш 11 страхотни играчи, а не отборен колектив.

„Мислех, че започнахме доста добре, но след това Верона се затвори, както е и редно да направят. Създадохме някои опасности, но не успяхме да пробием по правилния начин, а след това им позволихме няколко контраатаки, плюс онази грешка, която направи всичко още по-трудно. Напрежението се покачи след това, появява се страхът, че няма да успееш, когато всички ти казват, че това е лесен мач, а ти откриваш, че изобщо не е лесен“, продължи наставникът.

„Правим грешки, които се виждат при децата, неща, които са твърде банални за това ниво. След това през второто полувреме ги притиснахме и имахме страхотни футболни моменти, които заслужаваме да спечелим мача. Играхме нашата си игра и мисля, че като цяло заслужавахме да спечелим“, заключи Спалети.

В заключителните етапи на мача възникна напрежение, когато директорът на Верона Шон Солиано беше изгонен от резервната скамейка за оспорване, а след това се оплака остро в интервютата пред медиите точно преди Спалети да застане пред микрофоните.

„Не разбирам за какво говореше директорът. Ще отида да видя от какво се е оплаквал, но наистина не го разбирам. Беше малко загадъчен, но ние нито веднъж не станахме от скамейката, за да се оплакваме, когато неговите играчи лежаха по 30 секунди след всеки фал или се опитваха да използват всяка възможна секунда при тъчовете. Всичко това е малко прекалено“, завърши Спалети.

