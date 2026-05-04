Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

Детройт Пистънс направи пълен обрат и елиминира Орландо Меджик в първия кръг на плейофите в НБА, печелейки сездмия мач между двата тима със 116:94. По този начин "буталата", които в един момент изоставаха с 1:3 победи в серията, успяха да оцелеят и да се класират за полуфиналите на Източната конференция с 4:3 победи в своя полза.

Кейд Кънингам (32 точки) и Тобиас Харис (30) бяха водещите реализатори за Пистънс. Данис Дженкинс пък изигра ключова роля от пейката, отбелязвайки 16 точки, включително тройка със сирената в края на третата четвърт.

Паобло Банчеро от състава на Орландъ пък беше най-резултатен в мача с 38 точки, но това не бе достатъчно за тима му да спечели срещата.

Макар да изоставаха с 20:22 след първата четвърт, "буталата" не се стъписаха, а във втората буквално разпилаха съперника си, вкарвайки зашеметяващите 40 точки, за да поведат с 60:49 на полувремето. Това бе ключовият момент в мача, тъй като до края домакините поддържаха двуцифрена преднина и в нито един момент не дадоха шанс на съперника си да си помисли за връщане в двубоя.

Това е първата спечелена плейофна серия за Пистънс, откакто победиха същия съперник, Меджик, в пет мача на полуфиналите на Източната конференция през 2008 г. Това е и първата спечелена плейофна серия за отбор от Детройт, откакто залата "Литъл Сизърс Арина" отвори врати през 2017 г. Освен това, за първи път "буталата" правят обрат от 1:3, за да спечелят серия, след като го сториха отново срещу "магьосниците" в първия кръг през 2003 г.

На полуфиналите Детройтs ще се изправят срещу победителя от тазвечершния двубой между Кливланд Кавалиърс и Торонто Раптърс които също ще изиграят своя Мач 7 по-късно тази нощ.