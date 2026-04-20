Пистънс продължиха черната си серия, записаха антирекорд в историята на НБА

  • 20 апр 2026 | 12:19
  • 480
  • 0
Детройт Пистънс се превърна в единствения отбор в тазгодишните плейофи в НБА до момента, който губи домакинското си предимство, отстъпвайки в първия мач срещу Орландо Меджик със 101:112.

След като завършиха редовния сезон на върха на класирането в Източната конференция, Пистънс започнаха участието си в плейофите по възможно най-неблагоприятния начин. „Буталата“ удължиха серията си от 11 поредни домакински поражения в плейофите, което е антирекорд за цялата история на НБА.

Паоло Банкеро поведе Орландо с 23 точки и 9 борби, Франц Вагнер добави 19 точки, Уендел Картър Джуниър и Дезмънд Бейн записаха по 17, а Джейлън Съгс - 16.

Най-резултатен в срещата беше звездата на Детройт Кейд Кънингам с 39 точки, а Тобаяс Харис отбеляза 17.

