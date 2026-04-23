Нови два мача от плейофите в НБА

Днес ще се изиграят още два мача от първия кръг на плейофите в НБА. Става все по-интересно, а тук може да следите развитието на срещите в реално време.

Първият мач за нощта противопоставя Детройт Пистънс и Орландо Меджик. Двубоят стартира в 02:00. Това е мач №2 от серията, в която Орландо води с 1-0 след изненадващ успех като гост в първата среща. Детройт е поставен до стената и трябва задължително да победи у дома, за да избегне изоставане от 0-2 преди гостуванията във Флорида.

Веднага след това в 04:30 часа е предвиден да започне сблъсъкът между Оклахома Сити Тъндър и Финикс Сънс. Серията продължава с мач №2, като шампионите водят с 1-0 след разгромна победа със 119:84 в първия двубой. Сънс влизат в мача с амбиция за реванш, надявайки се звездите Кевин Дюрант и Девин Букър да подобрят драстично стрелбата си след слабата ефективност в неделя.