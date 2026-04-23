  • 23 апр 2026 | 02:00
Нови два мача от плейофите в НБА

Днес ще се изиграят още два мача от първия кръг на плейофите в НБА. Става все по-интересно, а тук може да следите развитието на срещите в реално време.

Първият мач за нощта противопоставя Детройт Пистънс и Орландо Меджик. Двубоят стартира в 02:00. Това е мач №2 от серията, в която Орландо води с 1-0 след изненадващ успех като гост в първата среща. Детройт е поставен до стената и трябва задължително да победи у дома, за да избегне изоставане от 0-2 преди гостуванията във Флорида.

Веднага след това в 04:30 часа е предвиден да започне сблъсъкът между Оклахома Сити Тъндър и Финикс Сънс. Серията продължава с мач №2, като шампионите водят с 1-0 след разгромна победа със 119:84 в първия двубой. Сънс влизат в мача с амбиция за реванш, надявайки се звездите Кевин Дюрант и Девин Букър да подобрят драстично стрелбата си след слабата ефективност в неделя.

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

  • 22 апр 2026 | 21:31
  • 1855
  • 0
Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

  • 22 апр 2026 | 20:05
  • 516
  • 0
ФИБА избра домакините на световните първенства през 2030 и 2031 г.

ФИБА избра домакините на световните първенства през 2030 и 2031 г.

  • 22 апр 2026 | 16:54
  • 988
  • 0
Мануел Марков: След нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация

Мануел Марков: След нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация

  • 22 апр 2026 | 15:35
  • 815
  • 1
Коди Милър-Макинайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

Коди Милър-Макинайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 9550
  • 10
Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България

Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България

  • 22 апр 2026 | 14:40
  • 1200
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 10756
  • 39
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 25585
  • 36
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 40374
  • 148
Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

  • 22 апр 2026 | 23:54
  • 15281
  • 43
Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

  • 22 апр 2026 | 23:40
  • 9728
  • 14
Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

  • 23 апр 2026 | 00:52
  • 12598
  • 45