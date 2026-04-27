Нико Ковач смята да даде повече шансове на младите в следващите мачове на Борусия

Старши треньорът на германския Борусия Дортмунд Нико Ковач смята да даде още шансове на младите играчи след убедителния успех с 4:0 срещу Фрайбург в Бундеслигата. „Жълто-черните“ загубиха битката за титлата срещу Байерн Мюнхен, но в трите оставащи кръга до края на сезона имат шанс да затвърдят втората позиция, след като мястото им в Шампионската лига за 11-а поредна година беше подсигурено.

Нико Ковач пое отбора през март 2025-а и оттогава понася критики за твърде прагматичния си подход и за това, че не дава шансове на младите играчи. Срещу Фрайбург обаче беше съвсем различно - 18-годишният Самуеле Инасио за пръв път беше сред титулярите, а Матис Албърт направи дебюта си в първенството на едва 16-годишна възраст. Вторият стана най-младият американец, записал участие в двубой от Бундеслигата, подобрявайки рекорда на Джовани Рейна от януари 2020-а, също за тима на Дортмунд.

„Имаме още три мача, в които можем да го демонстрираме отново. Единствено трябва да ми покажеш, че имаш желание. След това имаш моята подкрепа“, заяви наставникът след мача, цитиран от ДПА.

Хърватският специалист има подкрепата и на спортния директор Оле Бук, който каза след срещата: „Смятам, че това беше добра стъпка.“ Следващият мач на тима на Ковач е срещу Борусия Мьонхенгладбах на 3 май, а в останалите два кръга предстоят двубои срещу Айнтрахт Франкфурт и Вердер Бремен.