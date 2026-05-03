Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

Капитанът на баскетболния Берое Милен Захариев и неговият съотборник Александър Матушев изразиха желание да останат в клуба и през следващия сезон. Пред официалната страница на клуба двамата споделиха мнението си за сезона, който приключи за старозагорци след снощната загуба от Рилски спортист. Милен Захариев заяви, че отборът не е успял да се противопостави на Рилски спортист заради допуснати лесни точки и по-силна игра на съперника в решителните моменти.

“Опитахме се да дадем всичко от себе си, но те са фаворитите за титлата. Отново успяха да ни надбягат и да ни вкарат повече лесни точки на бърза атака. Държахме се в мача, но в четвъртата част отвориха разлика, след която не успяхме да се върнем“, каза Захариев.

По думите му Берое е можел да постигне по-добро класиране през сезона. „Имахме много мачове, които загубихме с малка разлика в края и това ни коства по-високо място в редовния сезон. При повече победи самочувствието и настроението в отбора щяха да бъдат различни“, посочи той.

Капитанът благодари на съотборниците си и на старши треньора Дани Клечков. „Всички се стараехме и тренирахме усилено. Благодаря на Дани Клечков за доверието и за това, че ме направи капитан“, добави Захариев.

Той отчете, че не е напълно доволен от личното си представяне. „Стараех се във всеки мач да давам всичко от себе си. Понякога се получаваше, понякога не. Знам, че мога повече и целта ми е през следващия сезон да бъда по-добър“, каза още той.

Според Захариев ключът към по-добро представяне е в селекцията. „Със сигурност е нужна добра селекция. Треньорският щаб върши добра работа, а Дани Клечков е голям професионалист. Всеки ще си вземе поука и се надявам да направим по-силен отбор“, заяви той.

Баскетболистът изрази желание да остане в клуба. „Не зависи само от мен, но силно се надявам да остана“, допълни капитанът на Берое.

Баскетболистът на Берое Александър Матушев заяви, че пропуски в нападение са попречили на отбора да победи Рилски спортист.

“Не се представихме добре в нападение. Имахме отворени стрелби, които трябваше да реализираме. В защита се постарахме, макар че допуснахме 90 точки. Дадохме всичко от себе си и с малко повече самочувствие в някои ситуации можеше да вкараме серията в трети мач“, коментира Матушев.

Според него Берое е имал потенциал за по-добро представяне през сезона както в Националната баскетболна лига, така и в турнира за Купата на България. „Загубихме доста завързани срещи с малки разлики. Ако бяхме спечелили част от тях, щяхме да сме на по-предна позиция и да имаме повече самочувствие за плейофите“, каза той.

Матушев отчете като основен проблем колебливото представяне при гостуванията. „Нямам обяснение за слабата ни игра навън. Това ни куцаше през целия сезон и ни лиши от по-предно класиране“, добави баскетболистът.

По отношение на личното си представяне той посочи, че има още какво да надгражда. „Доволен съм, но с усилени тренировки мога да разгърна потенциала си на максимум. Показах добри неща, но мога още“, заяви Матушев.

Той благодари на привържениците на Берое за подкрепата. “Феновете са причината да играем силно в Стара Загора. Те са нашият шести играч“, каза още той.

Баскетболистът допълни, че към момента остава част от състава на старозагорския тим.