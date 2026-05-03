Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 607
  • 0
Собственикът на Апоел Тел Авив, Офер Янай, преживя голямо неудобство по време на полет от Мадрид, където отборът му игра мачове от плейофната серия на Евролигата срещу Реал.

Израелският милионер се оказа в центъра на въздушна драма, след като самолетът му, малко след излитане от Мадрид, се сблъска с ято птици и претърпя повреди.

При инцидента предната защитна част, беше счупена, което принуди частния самолет на собственика на Апоел да извърши аварийно кацане в Барселона.

За щастие, няма пострадали при инцидента, което Офер Янай коментира кратко и в свой стил.

"Това е онова "едно на милион събитие". Щастлив съм, че всички са в безопасност. Може би това е Божият начин да ни каже, че серията срещу Реал още не е приключила", каза Янай.

След два мача от четвъртфиналната серия, Реал Мадрид води с 2-0 и е на една победа от класиране за "Финалната четворка".

Третият мач между двата отбора е на 5 май (вторник) от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

