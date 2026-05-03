Филаделфия е полуфиналист след най-великия обрат в историята си

  • 3 май 2026 | 09:37
Джоел Ембийд и Филаделфия 76ърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА), побеждавайки Бостън Селтикс без Джейсън Тейтъм със 109:100 в решителния седми мач и затваряйки серията с 4:3.

Бостън загуби за първи път серия в плейофите, в която водеше с 3:1. Отборът е в НБА от основаването си през 1946-а и държи рекорда за най-много титли - 18.

Филаделфия спечели последните три мача от сблъсъка. Това е първи път в историята, в който клубът преодолява изоставане от 1:3 и 14-и път в историята на лигата за който и да е тим.

Ембийд завърши с 34 точки, 12 борби и 4 асистенции. Тайрийз Макси добави 30 точки, 11 борби и 7 асистенции. Ви Джей Еджкомб наниза 23 точки, а Пол Джордж - 13.

Филаделфия ще гостува на Ню Йорк в понеделник вечер в първия мач от втория кръг на плейофите. Сиксърс подобри резултата си до 2-10 в седмите мача като гост. Единствената им друга победа беше през 1982 година в "Бостън Гардън".

Джейлън Браун поведе Бостън с 33 точки и 9 борби. Дерик Уайт реализира 26 точки, включително пет тройки. Селтикс се затрудняваха от линията за трите точки в трети пореден мач, завършвайки с 13 от 49 опита.

Вторият поставен Селтикс направи най-ранното си отпадане от плейофите от сезон 2020-2021. Тимът игра без Тейтъм, след като той отпадна от състава около 90 минути преди началото на мача поради травма на лявото коляно.

Снимки: Gettyimages

