Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

  • 3 май 2026 | 19:43
  • 222
  • 0
Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти, особено при гостуванията. Това каза старши треньорът на баскетболния Берое Даниел Клечков в интервю за клубната страница. Той заяви, че разликата в класите е била основният фактор за загубата от Рилски спортист, но въпреки това неговият тим е затруднил съперника.

“Със сигурност има разлика в класите. Имаме ситуации, в които сме сами и не вкарваме, а всяка такава грешка от другата страна се наказва. Нашият отбор се бори и затрудни Рилски спортист. Защитата ни бе силната част, въпреки 90-те допуснати точки. Ако бяхме взели по-правилни решения в нападение, можеше да се поздравим с победа“, коментира Клечков.

По думите му сезонът за Берое е противоречив. „Можехме да постигнем по-добро класиране и да влезем в плейофите с по-голямо самочувствие. Основният ни проблем бяха мачовете с преки конкуренти, особено при гостуванията“, каза той и посочи срещите срещу Левски, Шумен, както и двубоите във Варна и Перник, загубени с минимална разлика.

Треньорът отчете и трудностите при изграждането на постоянен стил на игра заради кадрови проблеми. „В началото на сезона имаше контузии, след това едни играчи си тръгваха, други идваха. Трудно е да се създаде стил при такава ротация“, добави той.

Клечков пое отговорност за представянето на отбора в решаващите моменти. „Не успяхме да привлечем състезатели, които да поемат отговорност в тежки ситуации. Цялата отговорност я нося аз като старши треньор. Ще анализирам грешките“, заяви специалистът.

Той подчерта, че лятната селекция ще бъде ключова за бъдещето на отбора. „Ако искаме Берое да е конкурентен на големите отбори, трябва да свършим много добра работа през лятото“, каза Клечков.

Наставникът изрази желание да продължи работата си в клуба. „Имам желание да остана. Две години съм тук и бих искал да покажем по-добро лице през следващия сезон“, допълни той.

По отношение на състава Клечков отбеляза, че ще се търси баланс между запазване на основата и привличане на нови играчи. „Има състезатели с договори и за следващия сезон. Спрямо бюджета ще преценим какви попълнения можем да направим. Трябва да вкараме и млади играчи от школата“, каза още той.

Треньорът благодари на привържениците на Берое за подкрепата през сезона. „Те ни дават енергия, за да играем по-силно у дома. Дори след тежки загуби остават зад отбора. Надявам се през следващия сезон залата в Стара Загора да бъде още по-пълна“, завърши Клечков.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

Два автобуса фенове ще "дерат" гърла за Черно море в решаващия мач със Спартак Плевен

  • 3 май 2026 | 11:38
  • 6420
  • 5
Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 1650
  • 0
Филаделфия е полуфиналист след най-великия обрат в историята си

Филаделфия е полуфиналист след най-великия обрат в историята си

  • 3 май 2026 | 09:37
  • 2435
  • 1
Още два отбора си гарантираха място на полуфиналите в Sesame НБЛ

Още два отбора си гарантираха място на полуфиналите в Sesame НБЛ

  • 2 май 2026 | 21:05
  • 8892
  • 2
Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

Бостън и Филаделфия излизат с най-доброто в решаващата битка

  • 2 май 2026 | 20:11
  • 1110
  • 1
Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

Шоуто, наречено НБА! Невероятният победен изстрел на АрДжей Барет, който ще се помни още дълго!

  • 2 май 2026 | 18:58
  • 1808
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Лудогорец, огромен пропуск на "червените"

ЦСКА 1:0 Лудогорец, огромен пропуск на "червените"

  • 3 май 2026 | 20:11
  • 52393
  • 191
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 41757
  • 159
Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

  • 3 май 2026 | 20:15
  • 4658
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 27924
  • 76
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 22958
  • 26
Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

  • 3 май 2026 | 19:49
  • 3426
  • 5