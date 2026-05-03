Верстапен: Вече виждаме светлина в дъното на тунела

Първите три кръга за сезон 2026 във Формула 1 определено бяха много разочароващи за Макс Верстапен и отбора на Ред Бул, който се оказа далеч от лидерите в класирането.

Биковете обаче направиха множеството промени по колата си за четвъртия състезателен уикенд в Маями и те изглежда дават резултат, тъй като във Флорида Верстапен изглежда много по-близо до челото. Нидерландецът дори успя да се класира на първата редица на стартовата решетка за Гран При на Маями и каза след квалификацията, че в Ред Бул вече виждат светлина в дъното на тунела.

Кими Антонели разби конкуренцията и грабна трети пореден полпозишън във Формула 1

„За мен трудностите бяха две. Със сигурност колата не беше добра в предходните състезания, но и самият аз не се чувствах комфортно с нейната конфигурация. През последните седмици отборът натискаше неуморно, за да подготви подобрения и да ми помогне да почувствам по-комфортно с много неща в колата.



„И това наистина се отплати, отново чувствам, че имам контрол върху колата и това ми позволява да натискам повече. Подобренията работят. Да съм на първата редица е много по-добре от това, което очаквах преди уикенда“, каза Верстапен, който след това беше помолен да коментира и предстоящото състезание.



„Нека първо започна с добър старт, тази година не съм имал много такива. Ще се опитаме да погледнем това, ще видим какво ще е времето утре. Но аз вече съм много доволен от това къде сме. Вече виждаме светлина в дъното на тунела и можем да натиснем, за да съкратим още разликата. Състезателното темпо изглеждаше добре в спринта, когато получих чист въздух. Утре ще бъде напълно различен ден“, заяви четирикратният световен първенец.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages