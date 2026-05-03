"Крусибъл" зове: пропуски по черната излъчиха финалистите

У Идзъ, който преди тази година никога не беше печелил мач в „Крусибъл“, достигна финала на Световното първенство по снукър след победа със 17-16 над Марк Алън, който пропусна мачбол по черна топка в предпоследния фрейм.

У ще се изправи срещу Шон Мърфи в мач до максимум 35 фрейма в неделя и понеделник, като победителят ще вдигне прочутия трофей и ще прибере 500 000 паунда. След историческия триумф на Джао Синтонг миналата година, У може да стане вторият играч от Китай, който печели най-голямата титла в снукъра. На 22-годишна възраст може да стане и вторият най-млад шампион след Стивън Хендри, който беше на 21 години през 1990 г.

Финалът започва в 15:00 часа в неделя с осем фрейма в първата сесия.

Когато погледне назад към забележителния полуфинал, У вероятно едва ще може да повярва, че все още е в турнира, тъй като Алън — обикновено известен със спокойствието си под напрежение — се срина в моментите, когато имаше шансове да спечели със 17-14 и 17-15.

Предпоследният фрейм — най-драматичният в „Крусибъл“ от епичния решаващ фрейм през 2020 г., когато Кайрън Уилсън победи Антъни Макгил със 17-16 — достигна кулминацията си, когато Алън имаше черна топка от мястото ѝ, за да се класира за финала за първи път, но я разклати в челюстите на ъгловия джоб. У я реализира за 16-16 и в крайна сметка спечели решаващия фрейм с фантастично изчистване.

Това е пробивен сезон за У, след като през ноември той спечели първата си ранкинг титла на International Championship, след това достигна полуфиналите на Мастърс още при дебюта си и се изкачи в световния топ 10, като потенциално може да скочи до четвърто място, ако спечели финала. През последните две седмици той премина през турнира с дръзки дълги удари и тежък точков актив, като направи осем сенчъри брейка и още 35 серии над 50 точки, а особено впечатляващо елиминира Марк Селби във втория кръг, а сега и далеч по-опитния Алън.

У спечели много фенове със своя атакуващ, зрелищен стил и ще влезе във финала изпълнен с увереност срещу играч, когото победи с 6-2 на Мастърс през януари. Той ще играе четвъртия си ранкинг финал и ще се опита да удвои броя на титлите си. У става третият китайски играч, достигнал финал в „Крусибъл“, след Джао и Динг Дзюнхуей.

„Чувствам, че още не съм се възстановил от нервите“, каза У, 34-тият играч, достигнал финала в Шефилд. „Съжалявам за Марк. Мислех, че ще загубя, но успях да се възползвам от възможността. Бях под напрежение във втората сесия и загубих аванса си. След това усетих по-малко напрежение. Тази вечер играх добре, но направих няколко грешки, а към края имах късмет. Ще дам най-доброто от себе си във финала, ще дам всичко, за да спечеля. Шон игра много добре през целия турнир и бележи тежко, така че ще бъде много труден мач.“

Шон Мърфи навакса изоставане от 13-15, за да победи Джон Хигинс със 17-15 в другия полуфинал на Световното, продължавайки да преследва мечтата си да стане едва седмият играч, вдигал трофея повече от веднъж в „Крусибъл“.

Хигинс заяви, че съперникът му е „играл като Бог“ в заключителната сесия на завладяващия двубой, след като Мърфи наниза три сенчъри брейка и пое контрол. Четирикратният шампион Хигинс, който можеше да подобри собствения си рекорд като най-възрастен финалист в турнир от Тройната корона, имаше шанс да изравни за 16-16, но пропусна черната топка в решаващ момент от 32-рия фрейм.

Вместо това Мърфи продължава напред, за да срещне У Идзъ в мач до максимум 35 фрейма в неделя и понеделник.

Мърфи стана вторият най-млад световен шампион през 2005 г., когато на 22 години победи Матю Стивънс с 18-16. Оттогава той загуби три финала — срещу Хигинс през 2009 г., Стюарт Бингам през 2015 г. и Марк Селби през 2021 г. Имаше години на застой, когато усещаше, че шансовете му да печели най-големите титли са приключили, но победата на Мастърс миналия сезон възстанови вярата му в собствените сили. Сега 43-годишният Мърфи има възможност да се присъедини към най-великите в историята на спорта като многократен носител на най-голямата награда.

Само Рони О’Съливан — седем пъти, Стивън Хендри — седем пъти, Стив Дейвис — шест пъти, Хигинс — четири пъти, Марк Селби — четири пъти, и Марк Уилямс — три пъти, са вдигали трофея повече от веднъж в Шефилд. Мърфи има шанс да постави нов рекорд за най-дълъг период между първа и втора световна титла — 21 години. В момента рекордът се държи от Хигинс, който спечели първата си корона през 1998 г., а втората през 2007 г.

В момента Мърфи е осми в световната ранглиста, но има шанс да се изкачи до второто място, ако спечели голямата награда от 500 000 паунда. Той достига 30-ия ранкинг финал в кариерата си и е спечелил 13 от предишните 29. По-рано през сезона той спечели British Open и демонстрира високо ниво през цялата кампания, като завърши втори след Марк Уилямс на Xi’an Grand Prix и след Джъд Тръмп на German Masters.