"Крусибъл" зове: проклятието си каза думата

Джао Синтонг стана 21-вият дебютен шампион в „Крусибъл“, който не успява да защити титлата си, след като Шон Мърфи постигна победа с 13-10 и се класира за полуфиналите на Световното първенство по снукър.

Преди година Джао стана първият играч от Китай, който вдигна прочутия трофей, а този път се надяваше да сложи край на известното „Проклятие на Крусибъл“, като успешно защити короната си. Но както и за предишните 20 преди него, включително Люка Бресел и Кайрън Уилсън през последните две години, това предизвикателство се оказа твърде трудно. Преди началото на турнира Джао беше смятан за фаворит, след като спечели четири титли през сезона. Той изглеждаше, че набира скорост с победи над Лиъм Хайфийлд и Динг Дзюнхуей, но фантастично представяне на Мърфи сложи край на мечтите му.

Джао може би ще съжалява, че не успя да поеме контрол върху мача, когато поведе рано с 3-0, но с развитието на двубоя Мърфи ставаше все по-уверен и бележеше сериозно, като направи десет брейка над 50 точки. Той продължава напред към сблъсък с Джон Хигинс във формат до 33 фрейма в четвъртък (от 15 часа), петък и събота — неговият шести полуфинал в „Крусибъл“.

Световният номер осем Мърфи спечели титлата през 2005 г. едва на 22 години, като само Стивън Хендри е бил по-млад шампион. Той беше и финалист през 2009, 2015 и 2021 г. На 43 години Мърфи се стреми да се присъедини към елитния клуб на играчите, които са печелили трофея в Шефилд повече от веднъж — нещо, постигнато само от Стив Дейвис, Хендри, Марк Уилямс, Рони О’Съливан, Хигинс и Марк Селби.

След десетгодишен период без титла от „Тройната корона“, Мърфи спечели „Мастърс“ миналия сезон, а през настоящата кампания е постоянно силен — триумфира на British Open, достигна още два финала и два полуфинала, като същевременно направи 59 сенчъри брейка — най-високият показател в кариерата му.

Джон Хигинс извади още едно епично представяне, за да победи Нийл Робъртсън с 13-10 и да се класира за полуфиналите на Световното.

Това идва след историческата победа с 13-12 срещу Рони О’Съливан и трудния успех в първия кръг над Али Картър.

Четирикратният световен шампион сега ще се изправи срещу Шон Мърфи, когото победи на финала на Световното първенство през 2009 г. за място в мача за титлата. Който и да продължи напред, ще се опита да прекъсне серия от три загубени финала в „Театъра на мечтите“.

За Магьосника от Уишоу това ще бъде 12-то участие в свещената конфигурация с една маса. Хигинс се изравнява със Стивън Хендри по полуфинални участия, като само О’Съливан има повече — 14.

51-годишният играч става най-възрастният полуфиналист от Рей Риърдън през 1985 г. насам, а победа в последните четири би го направила най-възрастния финалист в историята на „Крусибъл“.

Поражението ще бъде тежко за преглъщане за световния шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън. Той вече 12 години не е достигал до полуфиналите. Загубата от Марк Селби през 2014 г. беше последното му участие в последните четири в Шефилд.

„Толкова съм горд, че победих невероятен шампион като Нийл в три тежки сесии. Каква победа за мен“, каза 31-кратният победител в ранкинг турнири Хигинс. „Наслаждавам се на всичко и нямам търпение утре да изляза и да играя срещу Шон в онзи Театър с една маса. Виждам, че вече го подготвят. Миналата година загубих оспорван четвъртфинал от Марк Уилямс, включих телевизора и си помислих, че би било специално да бъда там. Може би никога повече нямаше да се върна към тази конфигурация с една маса, но ето че съм отново там.

Мисля, че през последните две години имаше промяна в нагласата ми — вече не се сривам толкова лесно. Наистина мисля, че съм различен човек, когато идвам на турнири. Надявам се да играя добре, но ако не стане — не стане. Имам по-добра психическа нагласа и мисля, че това ми помогна“, каза Хигинс.