Компани: Разбирам, че нещата не винаги могат да бъдат перфектни

Венсан Компани говори след равенството 3:3 на своя Байерн (Мюнхен) срещу Хайденхайм от 32-рия кръг на германската Бундеслига. Белгийският специалист сподели, че сега след края на този двубой играчите му вече изцяло могат да се фокусират върху подготовката за реванша идната седмица от 1/2-финалите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

“Винаги трябва да уважаваме опонентите си. Борбата за оцеляване понякога дава много сила на отборите. Първото полувреме вървеше добре за Хайденхайм, но не и за нас. Разбирам, че нещата не винаги могат да бъдат перфектни, но начинът, по който успявахме да се връщаме отново и отново, не е нещо, което трябва да се приема за даденост. Сега този мач свърши, всички се върнаха към нормалното. Това искахме. Сега можем да се съсредоточим върху мача в сряда”, каза Компани.

Are you worried about the amount of goals the team has been conceding recently?



Kompany: "I was a defender and I know how it feels to concede many goals in one week. We've already talked about this topic last year and said that we have to stay calm. We then kept 8 clean… pic.twitter.com/L9wysr8Z1d — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 2, 2026