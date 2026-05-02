На почивката: Байерн 1:2 Хайденхайм, изненадващо развитие на "Алианц Арена"

Новият стар шампион в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) губи доста изненадващо с 1:2 от последния в класирането Хайденхайм в мач от 32-рия кръг на Бундеслигата. В 22-рата минута Буду Зивзивадзе изведе гостите напред и шокира "Алианц Арена", а седем минути по-късно Ерен Динкчи удвои. Леон Горетцка все пак успя да върне едно попадение в самия край на първата част (44'). Баварците логично ще мислят предимно за реванша с Шампионската лига срещу ПСЖ след изключителното шоу между двата отбора, завършило 5:4 за французите през седмицата. Преди това тимът на Венсан Компани се намираше във впечатляваща серия от девет поредни победи във всички турнири и има пет поредни успеха в първенството. Байерн продължава да играе и за рекорди за точки и вкарани голове. Мачът иначе е много по-важен за гостите от Хайденхайм, които все още имат шанс да се спасят при три оставащи двубоя до края на шампионата. Отборът няма загуба в последните три мача, като има и две победи в последните пет срещи.

Статистиката от директните срещи е логично е в полза на Байерн. В последните два мача баварците спечелиха с по 4:0, а преди това отново вкараха четири гола за съперника си за успеха с 4:2. Въпреки това, Хайденхайм помни славната си победа с 3:2 през април 2024 г., която служи за вдъхновение на тима.

Наставникът на баварците Венсан Компани няма да може да разчита на контузените Серж Гнабри, Рафаел Герейро и Ленарт Карл.

May 2, 2026

Логично белгиецът прави много промени в сравнение със шоуто срещу ПСЖ - цели седем, като само Джамал Мусиала, Александър Павлович, Йонатан Та и Йосип Станишич запазват титулярните си места, а звездите като Хари Кейн, Майкъл Олисе, Луис Диас, Дайо Упамекано и Мануел Нойер са на пейката. Атаката на баварците ще бъде водена от Николас Джаксън, а зад него ще действат Конрад Лаймер, който днес ще е на дясното крило, Мусиала и младият 18-годишен сенегалец Бара Ндиайе. Леон Горетцка ще е до Павлович в средата на терена, азиатците Ким Мин-Жае и Хироки Ито стартират в защита, а на вратата ще е Йонас Урбиг.

Хайденхайм залага на смела формация с трима в атака, които са Марвин Пирингер, Буду Зивзивадзе и Ерен Динкчи. Като титуляр за отбора в халфовата линия започва и Арион Ибрахимович, който е преотстъпен именно от Байерн.

Първите десетина минути преминаха спокойно и без обичайния домакински натиск на баварците, които се отчетоха само с далечен удар на Леон Горетцка. В 22-рата минута Хайденхайм шокира "Алианц Арена". След изпълнение на корнер топката достигна до Марион-Томас Буш, който малко преди дъгата я насочи към Буду Зивзивадзе, а грузинецът се измъкна от защитата на баварците и отблизо насочи топката в мрежата на Йонас Урбиг - 0:1. Пет минути по-късно Хайденхайм можеше и да удвои аванса си, след като Ерен Динкчи напредна и стреля от дистанция, а топката мина с малко встрани.

По-добрата игра на гостите се материализира в 31-вата минута. Пак Буш влезе в ролята на асистент, като с дълго подаване изведе Динкчи, който преодоля Урбиг и спокойно насочи топката в мрежата на Байерн за шокиращото 0:2 за Хайденхайм. Все пак в самия край на полувремето баварците се поокопитиха и върнаха едно попадение. Това стана факт чрез Леон Горетцка, който в 44-ата минута изпълни перфектно пряк свободен удар и успя да намали резултата с красив гол - 1:2.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages