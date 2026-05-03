Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лига 1
  3. Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

  • 3 май 2026 | 00:15
  • 632
  • 0
Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

Монако записа ценна победа като гост на „Стад Сент Симфориен“, с която официално изпрати Метц в долната дивизия. След нулево първо полувреме, в което домакините основно се отбраняваха, мачът предостави доста повече емоции след почивката. Джеси Дьоминге (49’) откри резултата в самото начало на втората част, но тимът от Княжеството осъществи пълен обрат с голове на Фоларин Балогун (61’) и Ансу Фати (90+1’).

Метц изненада своя съперник в 49-ата минута, когато Джеси Дьоминге откри резултата, давайки надежда на феновете за спасение. Радостта им обаче бе кратка. „Монегаските“ вдигнаха темпото и в 61-ата минута Фоларин Балогън възстанови равенството.

Драмата настъпи в добавеното време на мача. В 91-ата минута Ансу Фати, след асистенция на Кайо Енрике, отбеляза победното попадение за 2:1. Този резултат остави Метц без математически шансове за оцеляване, докато Монако продължава борбата си за челните места в класирането.

В късния двубой от неделната вечер Ница и Ланс завършиха наравно 1:1 на „Алианц Ривиера“, като и двата гола паднаха през втората част и бяха дело на Алан Сен-Максимен (61’) и Али Абди (84’). Гостите завършиха с човек по-малко, след като Сауд Абдулхамид бе изгонен в 82-ата минута.

Ланс, които се намират на втора позиция в таблицата, откриха резултата в 61-ата минута чрез Алан Сен-Максимин. Домакините от Ница обаче показаха характер и успяха да изравнят в 84-ата минута благодарение на Али Абди.

Мачът бе белязан и от червен картон за Сауд Абдулхамид от Ланс в 82-ата минута, което принуди гостите да доиграят срещата в дефицит. Въпреки натиска на Ница в края, Ланс удържа точката, която ги оставя в отлична позиция за директно класиране в Шампионската лига. Ница от своя страна направи важна стъпка към отдалечаване от зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

  • 2 май 2026 | 20:04
  • 1317
  • 0
Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

  • 2 май 2026 | 19:57
  • 3312
  • 1
Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

Уулвс спъна Съндърланд по пътя към Европа

  • 2 май 2026 | 19:35
  • 1058
  • 0
Арсенал притисна Манчестър Сити до стената, след като Гьокереш и Сака разпиляха Фулъм

Арсенал притисна Манчестър Сити до стената, след като Гьокереш и Сака разпиляха Фулъм

  • 2 май 2026 | 21:24
  • 18512
  • 30
Младоците на Чоло не простиха на Валенсия

Младоците на Чоло не простиха на Валенсия

  • 2 май 2026 | 19:27
  • 1517
  • 0
Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

Нюкасъл прекъсна серията от загуби за сметка на Брайтън

  • 2 май 2026 | 19:22
  • 1498
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 229520
  • 859
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 12437
  • 43
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 14496
  • 52
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 32837
  • 29
Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

Барселона вече докосва титлата след вихрени последни минути срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 23:56
  • 11580
  • 136
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 48296
  • 54