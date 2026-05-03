Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ, Метц изпадна след поражение от Монако

Монако записа ценна победа като гост на „Стад Сент Симфориен“, с която официално изпрати Метц в долната дивизия. След нулево първо полувреме, в което домакините основно се отбраняваха, мачът предостави доста повече емоции след почивката. Джеси Дьоминге (49’) откри резултата в самото начало на втората част, но тимът от Княжеството осъществи пълен обрат с голове на Фоларин Балогун (61’) и Ансу Фати (90+1’).

Метц изненада своя съперник в 49-ата минута, когато Джеси Дьоминге откри резултата, давайки надежда на феновете за спасение. Радостта им обаче бе кратка. „Монегаските“ вдигнаха темпото и в 61-ата минута Фоларин Балогън възстанови равенството.

Драмата настъпи в добавеното време на мача. В 91-ата минута Ансу Фати, след асистенция на Кайо Енрике, отбеляза победното попадение за 2:1. Този резултат остави Метц без математически шансове за оцеляване, докато Монако продължава борбата си за челните места в класирането.

В късния двубой от неделната вечер Ница и Ланс завършиха наравно 1:1 на „Алианц Ривиера“, като и двата гола паднаха през втората част и бяха дело на Алан Сен-Максимен (61’) и Али Абди (84’). Гостите завършиха с човек по-малко, след като Сауд Абдулхамид бе изгонен в 82-ата минута.

Ланс, които се намират на втора позиция в таблицата, откриха резултата в 61-ата минута чрез Алан Сен-Максимин. Домакините от Ница обаче показаха характер и успяха да изравнят в 84-ата минута благодарение на Али Абди.

Мачът бе белязан и от червен картон за Сауд Абдулхамид от Ланс в 82-ата минута, което принуди гостите да доиграят срещата в дефицит. Въпреки натиска на Ница в края, Ланс удържа точката, която ги оставя в отлична позиция за директно класиране в Шампионската лига. Ница от своя страна направи важна стъпка към отдалечаване от зоната на изпадащите.

Снимки: Imago