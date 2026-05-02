  Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

Три гола за осем минути сринаха Марсилия в Нант

  • 2 май 2026 | 20:04
  • 366
  • 0
Нант вкара светкавични три гола през второто полувреме и записа изключително важна и убедителна победа с 3:0 срещу Марсилия в мач от 32-ия кръг на френското първенство по футбол. Така шампионите от преди четвърт век запазиха шансове да останат в елитната дивизия и за следващия сезон.

Нант е на предпоследно място в класирането с 23 точки, а намиращият се в позиция за плейоф за оставане Оксер е само с две повече, но и мач по-малко. Ница е над чертата, но този отбор е недостижим. ОМ пък понесе тежък удар за амбициите си за топ 3, като изостават на 4 точки и са с мач повече от 3-тия в класирането Лион при два оставащи кръга.

Нант и Марсилия направиха равностоен мач, който бе решен в рамките на осем минути през второто полувреме. Игнасиус Ганаго, Реми Кабела и Матис Аблин бяха точни за домакините, които стигнаха до едва петата си победа от началото на сезона в Лига 1.

Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

