Луис Енрике запази основни играчи и ПСЖ загуби точки

Пари Сен Жермен загуби две точки в домакинството си на Лориен, като срещата завърши 2:2. Една от основните причини бе, че Луис Енрике запази част от основните си играчи за реванша срещу Байерн в Шампионската лига. Лориен продължи да е неудобен съперник на парижани, които имат едва една победа в последните си пет мача срещу този съперник. Ланс ще има възможност да скъси дистанцията до лидера в Лига 1 на четири точки.

Дебют на вратата на ПСЖ направи Ренато Марин, а играчи като Невеш, Кварацхелия, Дембеле и Маркиньос останаха на резервната скамейка. Въпреки това мачът започна отлично за домакините. Ибрахим Мбайе откри резултата в шестата минута след отличен пробив и центриране на Дезире Дуе. Лориен обаче отговори много бързо и изравни в 11-ата минута след удар от въздуха на Пабло Пажис.

Тимът на Луис Енрике имаше предимство, но не успяваше да създава чисти положения. Един фантастичен пробив на Дуе завърши с неточен удар. След половин час игра Люка Ернандес удари греда, след като отклони топката след ъглов удар. Към края на полувремето ПСЖ увеличи натиска, но гостите удържаха.

След почивката парижани продължаха да не успяват да намират ритъма си и Луис Енрике започна със смените, като пусна Заир-Емери и Невеш. Това бързо даде резултат, тъй като малко след това европейският клубен шампион отново поведе. Пробив на Дуе завърши с подаване към Заир-Емери и той се разписа. След гола ПСЖ доминираше и не бе притесняван особено, но нещата се промениха в 78-ата минута, когато резервата на гостите Айегун Тосин преодоля Пачо и изравни. Парижани вдигнаха темпото и създадоха положения, като при най-доброто резервата Мвого удари греда, но така и не стигнаха до нов гол.

Следвай ни:

Снимки: Imago