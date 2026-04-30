България е временно втора в отборната надпревара при девойките на Европейската купа в Баку

  • 30 апр 2026 | 16:37
  • 305
  • 0
България заема временната втора позиция в квалификациите за отборната надпревара при девойките на Европейската купа по художествената гимнастика в Баку (Азербайджан). Страната е представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, водени от треньорите Кристина Илиева и Божидара Рачева.

Деа Емилова откри участието си с бухалки, където допусна неточност и получи оценка от 24.900 точки - временно пети резултат на този уред. Във втората си композиция тя показа класа, с много чисто и уверено изиграно съчетание на лента, тя бе оценена с 25.750, което към момента ѝ отрежда второ място и я оставя в пряка битка за сребърното отличие.

Сияна Алекова допусна грешки в композицията си с обръч и с 23.300 заема временно десето място. Александра Петрова постави финал на българското участие за деня със съчетание с топка и с 24.950 точки заема временната втора позиция на този уред, който я оставя в битката за сребърното отличие.

България натрупа актив от 98.900 точки - втора позиция до момента в квалификацията отборно. Лидер в квалификацията е съставът на Русия (под неутрален флаг) със 103.100, а топ 3 се допълва от Беларус (под неутрален флаг) с 96.900.

Съдия за България в надпреварата при девойките е Цвета Кузмова, която днес беше част от панела за артистичност на обръч и на бухалки.

Първите осем тима от квалификацията се класират за първите исторически Крос битки, които ще се проведат утре и ще определят първите носителки на Европейската купа в отборната надпревара при девойките.

Предстоят съчетанията от поток C, където ще стартират представителките на Израел, след което ще станат ясни съставите за Крос битките и медалистките на отделните уреди.

Българско участие на турнира ще има при индивидуално жени и ансамбли.

Още от Гимнастика

Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

  • 30 апр 2026 | 14:38
  • 565
  • 0
Валентина Георгиева: Скоро очаквам добри новини за здравето ми

Валентина Георгиева: Скоро очаквам добри новини за здравето ми

  • 30 апр 2026 | 14:26
  • 533
  • 0
15-има български гимнастици на Световната купа във Варна

15-има български гимнастици на Световната купа във Варна

  • 30 апр 2026 | 14:20
  • 1551
  • 0
Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

  • 30 апр 2026 | 09:07
  • 362
  • 0
Ансамбълът на България за жени ще защитава титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ансамбълът на България за жени ще защитава титлата си на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

  • 29 апр 2026 | 17:33
  • 678
  • 0
Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за Европейската купа в Баку

Яница Динева и Анастасия Калева отпътуваха за Европейската купа в Баку

  • 28 апр 2026 | 16:20
  • 460
  • 0
Водещи Новини

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 30 апр 2026 | 17:47
  • 578
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 14205
  • 56
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 16836
  • 43
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 6686
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 8763
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 4908
  • 0