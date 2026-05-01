  3. Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа в Баку

  • 1 май 2026 | 14:52
Българките Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха със съчетанията на обръч и на топка на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азрбайджан).

Калева записа сбор от 49.600 точки (25.100 обръч и 24.500 топка), което я нарежда на временната 11-а позиция в многобоя. Възпитаничката на Филипа Филипова заема към момента 15-а позиция на обръч и 11-а на топка.

Динева събра 46.800 (21.550 обръч и 25.250 топка) и временно се позиционира на 23-о място в многобоя. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е 26-а на обръч и показа силен резултат на топка, който я изкачва до временната 8-а позиция на уреда.

Водач в квалификацията след първите два потока е Арина Ковшова (неутрален атлет) с 57.000, следвана от София Рафаели (Италия) с 55.750, а трета е представителката на Израел - Алона Тал Франко с 53.600. Първите 16 грации се класират за Крос битките, които ще се проведат в неделя.

Предстоят съчетанията от поток C, където ще участват Тара Драгаш (Италия), Даниела Муниц (Израел), Мария Борисова (неутрален атлет), Амалия Лика (Румъния), Вера Туголукова (Кипър), както и действащата европейска шампионка Таисия Онофричук (Украйна). След тях ще стане ясно окончателното разпределение на отличията на обръч и на топка, както и временното класирането в многобоя.

Съдия за България при жените е Християна Тодорова, която заема място в панела за артистичност на съчетанията с обръч.

Снимка: БФХГ

Още от Гимнастика

Два сребърни медала за България при девойките и класиране за Крос битките на Европейската купа в Баку

Два сребърни медала за България при девойките и класиране за Крос битките на Европейската купа в Баку

  • 30 апр 2026 | 18:17
  • 1173
  • 0
България е временно втора в отборната надпревара при девойките на Европейската купа в Баку

България е временно втора в отборната надпревара при девойките на Европейската купа в Баку

  • 30 апр 2026 | 16:37
  • 582
  • 0
Американец ще стане част от националния отбор по гимнастика

Американец ще стане част от националния отбор по гимнастика

  • 30 апр 2026 | 16:24
  • 919
  • 0
Милко Танкушев: Хубаво е, че имаме конкуренция в отбора

Милко Танкушев: Хубаво е, че имаме конкуренция в отбора

  • 30 апр 2026 | 14:53
  • 567
  • 0
Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

  • 30 апр 2026 | 14:38
  • 804
  • 0
Валентина Георгиева: Скоро очаквам добри новини за здравето ми

Валентина Георгиева: Скоро очаквам добри новини за здравето ми

  • 30 апр 2026 | 14:26
  • 748
  • 0
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9075
  • 52
11-те на Септември (София) и Монтана

11-те на Септември (София) и Монтана

  • 1 май 2026 | 16:23
  • 330
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 8433
  • 14
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 26823
  • 121
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10139
  • 13
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 15267
  • 30