Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа в Баку

Българките Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха със съчетанията на обръч и на топка на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азрбайджан).

Калева записа сбор от 49.600 точки (25.100 обръч и 24.500 топка), което я нарежда на временната 11-а позиция в многобоя. Възпитаничката на Филипа Филипова заема към момента 15-а позиция на обръч и 11-а на топка.

Динева събра 46.800 (21.550 обръч и 25.250 топка) и временно се позиционира на 23-о място в многобоя. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е 26-а на обръч и показа силен резултат на топка, който я изкачва до временната 8-а позиция на уреда.

Водач в квалификацията след първите два потока е Арина Ковшова (неутрален атлет) с 57.000, следвана от София Рафаели (Италия) с 55.750, а трета е представителката на Израел - Алона Тал Франко с 53.600. Първите 16 грации се класират за Крос битките, които ще се проведат в неделя.

Предстоят съчетанията от поток C, където ще участват Тара Драгаш (Италия), Даниела Муниц (Израел), Мария Борисова (неутрален атлет), Амалия Лика (Румъния), Вера Туголукова (Кипър), както и действащата европейска шампионка Таисия Онофричук (Украйна). След тях ще стане ясно окончателното разпределение на отличията на обръч и на топка, както и временното класирането в многобоя.

Съдия за България при жените е Християна Тодорова, която заема място в панела за артистичност на съчетанията с обръч.

Снимка: БФХГ