  Два сребърни медала за България при девойките и класиране за Крос битките на Европейската купа в Баку

Българските състезателки завоюваха два сребърни медала при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), а освен това се класираха за Крос битките.

Дея Емилова се нареди втора на лента с 25.750 точки (трудност 10.200; артистичност 7.550; изпълнение 8.000). Победителка стана Яна Зайкина (неутрален статут) с 26.300, а трета е Алис Розенберг (Израел) с 24.550.

Сребърен медал завоюва и Александра Петрова на топка с оценка 24.950 (10.000; 7.650; 7.400), а първа е Ксения Савинова (неутрален статут) с 25.850 точки.

България зае второ място в класирането на квалификацията в отборната надпревара при девойките, утвърждавайки силното си присъствие сред водещите отбори с актив от 98.900. На първа позиция завърши тимът на Русия (под неутрален флаг) със сбор от 103.100, а  тройката се допълва от Беларус (под неутрален флаг) с общ резултат от 96.900.

Сияна Алекова и Деа Емилова допуснаха неточности в композициите си с обръч и с бухалки, и заеха съответно 13-а и 5-а позиция на тези уреди.

Утре Европейската купа влиза в нова ера - за първи път ще се проведат Крос битките при девойки отборно. България излиза на четвъртфиналите срещу Грузия.

Според регламента отборите се изправят един срещу друг с две съчетания - обръч и топка. При две победи - тимът продължава напред, а при две загуби - отпада. При една победа и една загуба решаващ е сборът от оценките на двете съчетания (обръч и топка). Отборът с по-висок общ резултат продължава към полуфиналите. Там битката продължава със съчетания с бухалки като всяко изпълнение е директен билет към финала. Двубоят за златото и двубоят за бронза се решават със съчетанията с лента.

Снимка: БФХГ

