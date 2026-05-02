Унион измъкна драматична точка в последната минута срещу Кьолн в мач за историята

Унион (Берлин) и Кьолн завършиха наравно 2:2 в мач от 32-ия кръг на Бундеслигата. Гостите поведоха с две попадения на Мариус Бюлтер (33’) и Саид Ел Мала (61’), но Том Роте (73’) и Ливан Бурку (89’) донесоха точката на домакините. Това равенство е от голяма важност и за двата тима, които с тази точка почти си гарантираха оставането в Бундеслигата и през следващата кампания. Тя има и историческо значение, тъй като бележи първата спечелена точка за берлинчани под ръководството на Мари-Луизе Ета, която само преди няколко седмици се превърна в първата жена треньор в топ 5 първенствата.

Срещата не започна добре за нейния тим, който изоставаше след малко повече от половин час игра, когато Мариус Бюлтер реализира с удар от границата на наказателното поле. Домакините не бяха вкарвали преди почивката в нито един от последните си шест шампионатни мача и днес картината се повтори. “Козлите” покачиха преднината си след час игра, когато Ел Мала реализира второ попадение.

В този момент Мари Луизе Ета направи тройна смяна в опит да освежи своя тим. Постепенно те повдигнаха нивото на представянето си и намалиха с попадение на Том Роте в 73-ата минута. Това сякаш активира играчите на Кьолн още повече и те се впуснаха в нови атаки в желанието си да покачат позагубената преднина. Това обаче не даде резултат, а вместо това се стигна до късна драма в последната минута на редовното време, когато резервата Ливан Барку изравни и по този начин донесе точката на Унион. Това бе изключително важно, тъй като домакините се изкачиха до 12-ата позиция с 33 пункта, а Кьолн е точно зад тях с 32 точки, а двата тима се отдалечиха значително от опасната зона.

Снимки: Gettyimages