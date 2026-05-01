Емери: Едва не счупиха крака на Оли Уоткинс, а къде беше ВАР?

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери изрази силно недоволство от съдийството по време на полуфиналния мач от Лига Европа срещу Нотингам Форест, в който неговият отбор претърпя поражение с 0:1.

В 31-вата минута на срещата халфът на Нотингам Елиът Андерсън изби топката от краката на нападателя Оли Уоткинс с шпагат, като го уцели над глезена. Главният рефер на мача Жоао Пинейро не отсъди нарушение на правилата.

„След като изгледах повторението, разбрах, че отговорността е на ВАР. Това е огромна грешка, огромна грешка", възнегодува Емери.

"Уоткинс беше на косъм от счупване на глезена. ВАР носи огромна отговорност и трябва да даде обяснение. Това е лудост! Едно такова действие можеше да коства на Уоткинс счупен глезен. Аз съм 100% за ВАР, но трябва да го използваме правилно. В този случай няма никакви съмнения. Къде беше ВАР?", попита риторично испанският специалист.

Снимки: Gettyimages