  Ямайка със световен рекорд в смесената щафета на 4 по 100 м

  • 2 май 2026 | 16:01
Ямайският квартет Акийм Блейк, Тина Клейтън, Кадриан Голдсън и Тиа Клейтън постигна световен рекорд* в смесената щафета 4х100 м в първото състезание от Световното първенство за щафети в Габороне, Ботсвана.

Състезанието започна сензационно, като 39.99 на Ямайка в третия от трите серии смесени 4х100 м подобри световния рекорд от 40.07, поставен от Канада в първия манш. Това беше подобрение спрямо световния рекорд от 40.30, постигнат от Канада при световния дебют на смесените 4х100 м на миналогодишните Световни щафети в Гуанджоу.

Използвайки новия ред на бягане мъже, жени, мъже, жени, Блейк предаде щафетата на Тина Клейтън, която след това я предаде на Голдсън, преди Тиа Клейтън да се откъсне безпрепятствено и да счупи 40 секунди в това състезание за първи път.

Великобритания и Северна Ирландия завършиха втори в този манш с 40.72.

Елиезер Аджиби, Мари-Елоиз Льоклер, Дуан Асемота и Одри Льодюк сформираха канадския отбор, който постигна време от 40.07. Льодюк пробяга щурмова отсечка, за да задържи Германия (40.15), Нидерландия (40.20) и Нигерия (40.24), които също се сринаха под предишния световен рекорд.

Всички тези четири отбора се класираха и за финала в неделя (3) и автоматично се класираха за Световното първенство по лека атлетика в Пекин 27 – като първите два отбора във всеки от трите манша и следващите два най-бързи си осигуриха местата. В неделя отборите ще се състезават и за места за първото Световно първенство по лека атлетика в Будапеща през септември – първите шест отбора на финала ще си осигурят тези места.

САЩ спечелиха втория смесен манш 4x100 м с 40.36, пред Испания (40.51).

