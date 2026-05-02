Каралис е звездата в овчарския скок на турнира Bislett Games

Световният сребърен медалст Емануил Каралис ще се стреми към втора победа в кариерата си в Диамантената лига, когато се включи в надпреварата по овчарски скок за мъже на турнира Bislett Games в Осло следващия месец. Очаква се Каралис да оглави звездната селекция от атлети в овчарския скок в Норвегия на 10 юни, където ще се състезава рамо до рамо с имена като Рено Лавийени и Сам Кендрикс.

Гръцката звезда е един от най-великите състезатели в историята на дисциплината и през последните години се утвърди като единствения сериозен конкурент на хегемонията на световния рекордьор Мондо Дуплантис. Каралис спечели сребърен медал от Световно първенство през 2025 г. и олимпийски бронз през 2024 г., оставайки зад Дуплантис, като също така затрудни максимално шведската звезда на финала на Диамантената лига в Цюрих миналата година.

Неговият личен рекорд от 6.17 метра го нарежда на второ място в историята на овчарския скок, като единствено Дуплантис е постигал по-висок резултат. Поради отсъствието на Дуплантис, който ще празнува сватбата си, надпреварата в Осло предоставя рядка възможност за Каралис да грабне победата, след като спечели първия си диамантен трофей в Лозана през миналия сезон.

Той ще се изправи срещу силни съперници, сред които са двукратният световен шампион Кендрикс и седемкратният шампион на Диамантената лига Рено Лавийени.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages