Европейски медал за български ветеран в атлетиката

Ново отличие за Мартин Граматиков на международната сцена. Българският състезател спечели сребърен медал в дисциплината 10 км спортно ходене (М50) на Европейското първенство за мастърс атлети в Катания, Италия. Той финишира с време 50:24 минути, като отстъпи единствено пред поляка Томаш Липиец в битката за златото.

Отличието е пореден успех за Граматиков през годината, след като стана шампион на България в полумаратона на шосе и триумфира на 10 000 метра на Националния шампионат по спортно ходене на писта в Хисаря.