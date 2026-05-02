Българката Милена Добрева завърши на второ място на ултра маратона Amazean Jungle в Тайланд

Българката Милена Добрева завърши на второ място в генералното класиране при жените на дистанцията 117 км (100 мили) на ултра маратона Amazean Jungle Thailand by UTMB, част от световната верига UTMB World Series, проведен в Бетонг (Тайланд).

Трасето от 117 км с около 6000 метра положителна денивелация отговаря на стандарта за 100 мили при местните условия. Районът се характеризира с изключително стръмни изкачвания, хлъзгав терен с кал, листа и бамбук, както и тежки климатични условия - температури до 35°C и влажност около 90%.

50-годишната Добрева, която е сестра на певицата Деси Добрева, измина дистанцията за 22:37:34 часа.