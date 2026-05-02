Тануи гони първи подиум за сезона при кенийската инвазия на маратона в Прага

Шампионката от маратона в Амстердам през 2021 г. Анджела Тануи се надява да спечели първия си подиум за сезона на маратона в Прага, Чехия, тази неделя. Тануи вече има опит по улиците на чешката столица, след като на 28 март участва в полумаратона в Прага. В това състезание 33-годишната атлетка завърши на шесто място с време 1:08:40.

Тогава Каролин Гитонга поведе изцяло кенийски подиум, финиширайки за 1:06:16, докато Джеска Челангат (1:06:45) и Синтия Чепквони (1:06:49) заеха съответно второ и трето място. Въпреки колебливия старт на сезона, Тануи може да се похвали с впечатляващи постижения в шосейните бягания. Миналата година опитната бегачка записа последователни подиуми на маратоните в Париж и Кунминг.

В Париж тя постигна време 2:21:07, за да завърши зад етиопките Бедату Хирпа (2:20:45) и Дера Дида (2:20:49). В Кунминг пък финишира за 2:33:25, отстъпвайки на Месерет Белете (2:28:29) и Месерет Абебаяхау (2:28:38).

Сред отличията ѝ в шосейните бягания се откроява паметният ѝ триумф на маратона в Амстердам през 2021 г. с време 2:17:57, както и победата на маратона в Сиена, където записа 2:20:08.

Тануи също така е заемала второ място на маратона в Дегу през 2024 г. (2:21:12) и на маратона в Абу Даби през 2022 г. (2:21:12).

В Прага към Тануи ще се присъедини и Висилин Джепкешо, шампионка от маратона в Ротердам през 2018 г. За Джепкешо това ще бъде първо участие за сезона след смесени резултати през 2025 г. През миналата година тя завърши четвърта на полумаратона в Гуадалахара (1:13:41), втора на маратона в Отава (2:28:09), четвърта на маратона в Мексико Сити (2:34:53) и пета на маратона в Тайпе (2:36:10).

При мъжете кенийската група ще бъде водена от Юстус Лимо, който ще преследва първия си подиум за годината. Лимо откри сезона си през 2026 г. с четвърто място на маратона в Севиля, спирайки хронометъра на 2:04:55. Това състезание беше доминирано от етиопци, начело с Шура Китата (2:03:59), а Асрар Хирден (2:03:59) и Дежене Хайлу (2:04:15) допълниха подиума.

Заедно с него по улиците на чешката столица ще бяга и Барселиус Кипиего. В други шосейни състезания този уикенд Филемон Кимайо ще води мъжката група на полумаратона Stramilano в Италия, заедно с Космас Бой. При жените Джедида Санг ще бъде основната представителка на Кения.

