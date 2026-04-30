Владимир Николов: Ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и интереса на хората от Пловдив с най-доброто, на което съм способен

Легендата на българския волейбол Владимир Николов официално влезе в политиката, след като днес положи клетва като народен представител в 52-то Народно събрание. Бившият капитан на националния отбор е част от парламентарната група на "Прогресивна България" и беше избран от Пловдив.

Още при влизането си в сградата на парламента Николов запази премерен тон и отклони фокуса от личната оценка към отговорността пред избирателите. Пред чакащите журналисти той коментира:

"Дали съм готов или не, няма значение. Хората от Пловдив ме изпратиха тук, така че ще направя всичко възможно да защитавам националния интерес и интереса на хората от Пловдив с най-доброто, на което съм способен", заяви Николов.

За това дали би станал министър на спорта, той заяви:

"Това е решение на президента Радев. Ако бъда поканен, ще го обсъдим. Кабинетът дали е готов, или не е готов - това може да ви каже Румен Радев, не съм аз човекът. Моята експертиза е в спорта, но в нашите листи има и други хора, които са много достойни, с много опит. Така че нека да дадем време на президента Радев, да имаме парламент, да бъде конституиран, да изберем председател и заместник-председатели, което е важното за деня", коментира Владимир Николов.

"Смятам, че не само е готов, а и е следващият премиер", посочи той за лидера на формацията Румен Радев.

Впоследствие Николов беше избран за заместник председател на парламентарната група, което обяснява неговото място на първия ред в Народното събрание.

