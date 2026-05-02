  Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Локеди се цели в титлата от полумаратона в Рига

Локеди се цели в титлата от полумаратона в Рига

  • 2 май 2026 | 08:52
След като успешно защити титлата си от маратона в Бостън в края на миналия месец, Шарън Локеди ще се завърне на шосето на 17 май, когато ще стартира в полумаратона в Рига, Латвия. На 20 април в Бостън Локеди оглави изцяло кенийски подиум, като триумфира с време 2:18:51. Тя устоя на силната конкуренция на сънародничката си Лойс Чемнунг, която финишира за 2:19:35 в едва второто си състезание на пълната дистанция от 42 км. Кенийската доминация беше затвърдена от Мери Нгуги-Купър, която зае третото място с 2:20:07.

За 32-годишната Локеди това беше завръщане на позната територия. Миналата година тя спечели титлата по впечатляващ начин, поставяйки рекорд на трасето с 2:17:22, след като изпревари защитаващата шампионка Хелън Обири, която остана втора с 2:17:41. Подиумът тогава беше допълнен от Ялемзерф Йехуалау с 2:18:06.

Любовната афера на Локеди с Бостън се развива постепенно. През 2024 г. тя завърши втора с време 2:22:45, непосредствено след победителката Обири (2:22:37). След последния си триумф в Бостън Локеди изрази радостта си от успешната защита на титлата.

“Чувството да защитя титлата си е страхотно, наистина съм щастлива. Това трасе те смирява, но с аплодисментите и подкрепата на всички фенове получаваш мотивация да дадеш всичко от себе си“, сподели тя.

Локеди се радва на летящ старт на 2026 г. Тя откри сезона със силно представяне на полумаратона в Ню Йорк на 15 март, където финишира втора с време 1:07:10, отново зад Обири, която постави рекорд на трасето с 1:06:33. Меган Кийт от Обединеното кралство допълни подиума с 1:07:13.

Състезанието в Рига ще бъде шестото за Локеди на тази дистанция. Тя дебютира на 21 км през 2021 г. на Great North Run в Обединеното кралство, където завърши четвърта с 1:09:53. Тогава Обири спечели с 1:07:42, а представителките на домакините Ейлиш Макколган (1:07:48) и Шарлот Пърдю (1:08:59) заеха съответно второ и трето място.

На следващата година Локеди дебютира на полумаратона в Ню Йорк, осигурявайки си отново четвъртото място с време 1:08:14. В това състезание подиумът беше зает от Сенбере Тефери (1:07:35), Ирине Чептай (1:07:37) и Каролине Гровдал (1:08:07).

Пробивът ѝ обаче дойде миналата година, когато спечели полумаратона в Ню Йорк с 1:07:04, преди да се класира втора в Копенхаген с превъзходното време от 1:05:00.

Снимки: Gettyimages

