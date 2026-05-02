Коу: Световната атлетика няма да спира иновациите при маратонките

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че организацията няма да “задушава иновациите“ след дебата около така наречените “супер маратонки“, които помогнаха на Сабастиан Саве да стане първият човек, пробягал състезателен маратон за под два часа. 31-годишният кениец спечели Лондонския маратон в неделя с време 1:59:30 часа, записвайки името си в историята и преминавайки бариера, смятана от мнозина за невъзможна.

“Не мисля, че което и да е общество, цивилизация или сектор от икономиката би спечелил, ако се опита да задуши иновациите“, заяви Коу пред BBC Sport Africa по време на посещение в Ботсвана преди Световното първенство за щафети.

Ролята на Световната атлетика е много ясна – искаме да даваме възможности, но имаме и регулаторна отговорност.“

Саве, етиопецът Йомиф Кеджелча, който също слезе под два часа, финиширайки на 10 секунди зад победителя, и Тигст Асефа, която постави нов световен рекорд при жените, бяха с маратонки Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 в Лондон.

Саве благодари на Adidas за създаването на, по думите му, най-добрите маратонки, които е носил, като специално подчерта колко “много леки“ и стабилни са те.

Това е първата “супер маратонка“, която тежи под 100 грама, а от Adidas твърдят, че технологията им подобрява икономичността на бягане с 1,6%.

Всеки бегач, който иска да се възползва от предимствата им обаче, ще трябва да плати около 500 долара (450 паунда), за да тества продукта.

“Да, маратонките играят роля, но не най-голямата“, каза Коу. “Най-голямата роля играят манталитетът на атлета, физиката му, треньорите от световна класа и програмите, които федерациите прилагат в подкрепа на своите спортисти. Всичко това е част от подобрените резултати.“

Саве подобри личното си постижение в Лондон с повече от две минути, като отдаде прогреса си на бягането на около 200 км седмично на голяма надморска височина.

Напредъкът му е подпомогнат и от иновации в храненето. Съобщава се, че кениецът е приемал по 115 грама въглехидрати на час по време на състезанието, след закуска, състояща се само от две филийки хляб с мед и чай.

Иновации срещу регулации

Въпреки това, възходът на “супер маратонките“ през последното десетилетие, особено в маратона, накара Световната атлетика да поеме по-активна регулаторна роля. На Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и тримата медалисти в мъжкото бягане носеха прототипи на Nike Vaporfly 4%, които обещаваха 4% подобрение в представянето.

До 2020 г. ръководният орган въведе ограничения за дебелината на подметката, дизайна на карбоновите пластини, предназначени да тласкат тялото напред, както и за търговската достъпност, за да се предотврати прекомерно технологично предимство. Производителите на спортна екипировка продължават да правят нововъведения, достигайки границите на правилата, като Коу ясно заяви, че регулациите могат да се променят.

“Това неизбежно е еволюционен процес“, каза той. “Едва отскоро разполагаме със система за оценка.“

“Работим в тясно сътрудничество с атлетите, треньорите и компаниите за обувки. Не искаме те да отидат и да похарчат стотици милиони долари за маратонки, които след това ще обявим за незаконни. Така че има баланс.“

Той изтъкна и друга полза от иновациите. “Често пренебрегваме факта, че заедно с дизайна за подобряване на представянето се влага и много биомеханична работа за превенция на контузии“, обясни 69-годишният Коу.

“Атлетите могат да тренират по-дълго, да се състезават по-дълго, да останат в нашия спорт по-дълго, а това трябва да е нещо добро.“

Настоящите правила са “от правилната страна“

Размишлявайки върху собствената си кариера, олимпийският шампион на 1500 м от 1980 и 1984 г. добави: “Не мисля, че щях да пробягам маратон под два часа с тези маратонки, но може би щях да съм малко по-бърз на 800 метра.“

За критиците обаче притеснението надхвърля регулациите. Страхът е, че технологията може да подкопае същността на бягането на дълги разстояния и че постиженията може да отразяват инженерство, а не човешка издръжливост.

Коу приема това притеснение, но вярва, че спортът остава на прав път. “Животът винаги е въпрос на баланс“, каза той.

“Мисля, че в Световната атлетика имаме технически екипи, които винаги ще са наясно къде е този баланс. В момента мисля, че сме от правилната му страна.“