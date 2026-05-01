Жилина ликува с Купата на Словакия

Жилина спечели Купата на Словакия за втори път в историята си. Във финала на своя стадион "Под Дубном" отборът на Павол Станьо се наложи над Кошице с 3:1.

Жилина създаде повече положения и заслужено стигна до трофея. Резултата откри Михал Фашко в16-ата минута, а в 40-ата ветеранът Филип Каша удвои аванса на "жълто-зелените".

В самото начало на втората част Марко Рогинич покачи на 3:0 и до голяма степен сложи край на интригата. Силите на Кошице стигнаха само за почетно попадение, отбелязано от Карло Милянич в 89-ата минута.

За първи път Жилина триумфира с националната купа през 2012 година. В първенството тимът е на 4-то място три кръга преди края на сезона.