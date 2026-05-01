Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Жилина ликува с Купата на Словакия

Жилина ликува с Купата на Словакия

  • 1 май 2026 | 22:25
  • 333
  • 0
Жилина спечели Купата на Словакия за втори път в историята си. Във финала на своя стадион "Под Дубном" отборът на Павол Станьо се наложи над Кошице с 3:1.

Жилина създаде повече положения и заслужено стигна до трофея. Резултата откри Михал Фашко в16-ата минута, а в 40-ата ветеранът Филип Каша удвои аванса на "жълто-зелените".

В самото начало на втората част Марко Рогинич покачи на 3:0 и до голяма степен сложи край на интригата. Силите на Кошице стигнаха само за почетно попадение, отбелязано от Карло Милянич в 89-ата минута.

За първи път Жилина триумфира с националната купа през 2012 година. В първенството тимът е на 4-то място три кръга преди края на сезона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Испания уреди контрола с последния участник на Мондиал 2026

  • 1 май 2026 | 19:55
  • 1064
  • 0
Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

  • 1 май 2026 | 18:42
  • 6697
  • 1
Родители са заплашени от затвор на Мондиала, ако купят бира на децата си

  • 1 май 2026 | 17:57
  • 1338
  • 6
Дилемата пред Модрич: още една година в Милан или окачване на бутонките

  • 1 май 2026 | 17:50
  • 1720
  • 4
Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

  • 1 май 2026 | 17:32
  • 4518
  • 3
Роналд Куман съжалява за тежката контузия на Чави Симонс

  • 1 май 2026 | 17:23
  • 1242
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 27311
  • 243
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 5103
  • 4
Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

  • 1 май 2026 | 21:50
  • 14159
  • 57
Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 17487
  • 12
Апоел и Реал Мадрид в битка №2 от плейофите на Евролигата

  • 1 май 2026 | 23:02
  • 2233
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 24588
  • 51